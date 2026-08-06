Báo quốc tế: Vinhomes đang hiện thực hóa điều thế giới kỳ vọng ở đô thị tương lai

Truyền thông quốc tế thời gian gần đây liên tục nhắc đến các đại dự án Vinhomes như một hình mẫu cho đô thị tương lai của châu Á. Republic World và Yahoo Finance - hai kênh truyền thông có ảnh hưởng tại châu Á và Mỹ - cùng nhìn nhận nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam đang trả lời cho câu hỏi mà nhiều đô thị châu Á vẫn loay hoay tìm kiếm: làm sao để phát triển nhanh mà vẫn giữ được bản sắc và sự bền vững?

ESG++: Chuẩn mực mới của các đô thị bền vững và đáng sống hàng đầu thế giới

Theo Republic World, châu Á đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh nhất lịch sử. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn là xây thêm nhà ở, mà là kiến tạo những thành phố đủ sức phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới.

Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, gần 70% dân số thế giới sẽ sinh sống tại đô thị. Vì vậy, điều các chính phủ, nhà đầu tư và giới quy hoạch quan tâm không chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà còn là khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, chất lượng sống và sức hấp dẫn của đô thị trong tương lai.

Republic World dẫn Chỉ số Thành phố Thông minh (IMD Smart City Index) cho thấy, cư dân ngày nay không đánh giá một thành phố chỉ qua mức độ ứng dụng công nghệ, mà ở việc công nghệ giúp cuộc sống tốt hơn như thế nào - từ dịch vụ công, giao thông, môi trường sống đến tính minh bạch trong quản trị. Cùng với đó, các bộ tiêu chuẩn quốc tế như ISO 37122 đang dần trở thành thước đo để giới đầu tư đánh giá giá trị thực của một đô thị.

Đó cũng là hướng đi Vinhomes theo đuổi với mô hình ESG++ tiên phong, được triển khai tại hai siêu đô thị quy mô hơn 9.000 ha ở hai cực tăng trưởng chiến lược của Việt Nam. Nếu ESG truyền thống chỉ dừng ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực, thì ESG++ tiến thêm một bước: chủ động chữa lành thiên nhiên, coi đó là nền tảng để nuôi dưỡng sự phát triển lâu dài của đô thị.

Vinhomes Green Paradise tiên phong theo đuổi mô hình ESG++, là dự án đầu tiên được New7Wonders lựa chọn là Ứng viên chính thức của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai

“Ở phía Nam, Vinhomes Green Paradise rộng 2.870 ha, nằm liền kề Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận, vừa trở thành dự án đầu tiên được New7Wonders lựa chọn là Ứng viên chính thức trong chiến dịch toàn cầu tìm kiếm 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, Yahoo Finance viết.

Ở phía Bắc, Vinhomes đang hiện thực hóa triết lý ESG++ với siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô hơn 6.200 ha, trở thành một trong những đại đô thị ven biển lớn nhất châu Á. Tọa lạc ngay bên Vịnh Hạ Long - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận - dự án sở hữu một trong những vị trí ven biển hiếm có bậc nhất thế giới.

“Đây là cách tiếp cận vượt lên trên các chuẩn mực phát triển bền vững truyền thống, hướng tới chủ động phục hồi hệ sinh thái, đồng thời tích hợp quản trị đô thị thông minh và thiết kế lấy con người làm trung tâm trong cùng một mô hình phát triển”, Yahoo Finance nhận xét.

Vì nhà đầu tư và giới tinh hoa đặt niềm tin vào Vinhomes?

Theo Yahoo Finance, các siêu đô thị ESG++ của Vinhomes không chỉ tạo ra không gian sống mới mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á - trong cuộc đua thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn và những cộng đồng cư dân theo đuổi lối sống bền vững.

Republic World cũng cho rằng, điều khiến Vinhomes thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và các tổ chức quốc tế không đơn thuần nằm ở quy mô hay tốc độ triển khai dự án, mà ở việc doanh nghiệp chuyển hóa các cam kết phát triển bền vững thành những tiêu chuẩn có thể đo lường và kiểm chứng.

Đó cũng là lý do, theo truyền thông quốc tế, các dự án Vinhomes ngày càng nhận được sự quan tâm của tầng lớp tinh hoa và người trẻ thành đạt - nhóm khách hàng coi trọng chất lượng sống, giá trị bền vững và trách nhiệm với các thế hệ tương lai.

Các dự án Vinhomes ngày càng nhận được sự quan tâm của tầng lớp tinh hoa và người trẻ thành đạt

Yahoo Finance dẫn các báo cáo quốc tế uy tín như Emerging Trends in Real Estate của Urban Land Institute chỉ ra rằng phát triển bền vững, sức khỏe toàn diện và những cộng đồng đô thị đa chức năng có khả năng thích ứng chính là những yếu tố tạo nên giá trị nổi bật của bất động sản toàn cầu.

Vinhomes được đặt vào cùng dòng chảy đó với mô hình đô thị ESG++ tiên phong trên thế giới. Singapore tiếp tục mở rộng quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và số hóa dịch vụ công. NEOM của Saudi Arabia lấy trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững làm nền tảng cho toàn bộ quy hoạch.

Theo Yahoo Finance, điểm khác biệt là Việt Nam và Vinhomes đang từng bước định hình một mô hình phát triển mang bản sắc riêng, được xây dựng từ điều kiện tự nhiên và lợi thế bản địa, thay vì sao chép những khuôn mẫu quốc tế.

Nhà sáng tạo nội dung FABO Nguyen là một trong những người được Republic World dẫn lời để lý giải sức hút đó. Lớn lên cùng quá trình phát triển nhanh của TP.HCM, anh lựa chọn ở lại thay vì rời đi, bởi tin rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

“Tôi không muốn rời bỏ thành phố mình yêu. Tôi chỉ mong nơi ấy trở thành thành phố mà tôi có thể tự hào trao lại cho thế hệ mai sau”, anh chia sẻ.

Theo anh, một đô thị được phát triển theo mô hình ESG++ không chỉ mang đến môi trường sống trong lành, hạ tầng thông minh và hệ thống quản trị minh bạch, mà còn giúp gìn giữ nguồn lực cho các thế hệ tiếp theo. Đó cũng là giá trị quyết định sức hấp dẫn của những đô thị tương lai và là lý do Vinhomes ngày càng được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về phát triển đô thị bền vững và đáng sống trên toàn cầu.