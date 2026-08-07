Shophouse đại lộ Elite Residence Hà Tĩnh: Tâm điểm bứt phá dòng tiền kép tại trung tâm Thành Sen

Trong hệ sinh thái bất động sản đô thị, shophouse đại lộ luôn giữ vị thế dòng sản phẩm tích sản và tạo dòng tiền vượt trội. Tại thị trường Hà Tĩnh, sự xuất hiện của dòng sản phẩm shophouse mặt tiền từ 7,5m tại Khu đô thị Elite Residence đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư thực chiến nhờ bài toán thương mại hoàn hảo.

Giải mã sức hút của dòng sản phẩm shophouse thương mại

Không đơn thuần là một tài sản trú ẩn an toàn, nhà phố thương mại (shophouse) mang lại cơ hội sinh lời kép bền vững: vừa đảm bảo không gian an cư riêng tư cao cấp, vừa là bệ phóng kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng mang lại nguồn thu nhập thụ động đều đặn.

Đặc biệt, tại các đô thị đang trên đà bứt phá hạ tầng, những dãy shophouse tọa lạc trên các trục đại lộ lớn luôn sở hữu biên độ tăng giá cao gấp nhiều lần so với các phân khúc nhà ở thông thường nhờ lưu lượng giao thương sầm uất và năng lực nhận diện thương hiệu vượt trội. Nắm bắt trọn vẹn xu hướng đó, Khu đô thị Elite Residence Hà Tĩnh mang đến dòng sản phẩm shophouse đại lộ đắt giá, giải bài toán kinh doanh tại trung tâm phường Thành Sen.

Ảnh phối cảnh dãy Shophouse tại trục đại lộ lớn nhất dự án - Trục đại lộ Elite

Lợi thế từ trục đại lộ 22.5m và cơ hội tiềm năng từ vùng trũng giá

Điểm đắt giá nhất của các căn shophouse tại Elite Residence chính là lợi thế quy hoạch nằm dọc theo các trục đường huyết mạch, đặc biệt sở hữu một mặt giáp trực tiếp với trục đại lộ Elite có lộ giới rộng tới 22.5m..

Theo nguyên lý quy hoạch đô thị thông thường, shophouse nằm trên trục đường chính đại lộ luôn được định giá cao hơn đường nội khu từ 20% đến 35% nhờ lưu lượng giao thông vượt trội. Thế nhưng, chiến lược định giá đợt đầu tại Elite Residence đang tạo ra một vùng trũng lợi nhuận bất thường khi quỹ căn shophouse mặt đường đại lộ 22.5m tại đây lại sở hữu mức giá tương đương các lô đường 15m phía trong.

Sở hữu shophouse trục chính kinh doanh với chi phí của đường nội khu chính là biên độ lợi nhuận chắc chắn nhất cho nhà đầu tư. Khi khu đô thị chính thức đi vào vận hành, khoảng cách giá này sẽ được thị trường tự động điều chỉnh về đúng biên độ chuẩn, đem lại phần chênh lệch tài sản tự nhiên cho những người đi trước.

Nhà phố mang vóc dáng biệt thự

Dãy shophouse tại Elite Residence giải quyết triệt để điểm yếu của các mẫu nhà phố truyền thống khi sở hữu mặt tiền rộng đột phá lên tới 7.5m hoặc 8m, tương đương với kích thước của một căn biệt thự song lập bề thế mang phong cách Tân cổ điển đương đại. Thiết kế này không chỉ mang lại sự kiêu hãnh khi an cư, tái tạo năng lượng như ở chốn nghỉ dưỡng, mà còn tăng gấp đôi diện tích nhận diện thương hiệu từ xa, đây là yếu tố tiên quyết thu hút các nhãn hàng chuỗi cao cấp thuê lại với giá cao.

Bài toán vận hành shophouse tại đây còn được bảo chứng bởi tệp khách hàng tự nhiên khổng lồ tại chỗ. Nằm sát vách trường liên cấp quốc tế iSchool, Đại học Hà Tĩnh, kế cận cộng đồng cư dân cao cấp hiện hữu và khối chung cư nội khu, shophouse nghiễm nhiên đón trọn sinh khí giao thương sầm uất liên tục mỗi ngày.

Với diện tích sàn lớn và quy hoạch hạ tầng ngầm hóa điện âm 100%, dự án cho phép tối ưu công năng dòng tiền kép hoàn hảo nhờ thiết kế tách biệt lối đi: Tầng 1 và tầng 2 khai thác kinh doanh thương mại, showroom, spa luxury; tầng 3 và tầng 4 mở ra không gian sống đẳng cấp, riêng tư và nghỉ dưỡng an nhiên cho cả gia đình.

Nhà mẫu sản phẩm Shophouse tại dự án Elite Residence - Hà Tĩnh

Cơ hội tích sản ở chân sóng hạ tầng

Bên cạnh tư duy quy hoạch thực chiến giúp giải quyết triệt để bài toán dừng đỗ xe bằng hệ thống bãi đỗ xe tập trung phụ cận quy mô lớn kết hợp vỉa hè rộng thoáng trước nhà, dự án còn mang đến suất đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt ngoài cực kỳ tối ưu chỉ ở mức 7.6 triệu mỗi mét vuông đã bao gồm VAT giúp gia chủ tiết kiệm hàng tỷ đồng vốn.

Sở hữu pháp lý minh bạch với sổ đỏ lâu dài, dòng sản phẩm shophouse đại lộ tại Elite Residence Hà Tĩnh đang nắm giữ đầy đủ các yếu tố để đón trọn 3 cột mốc tăng giá lớn bao gồm quy hoạch không gian tiện ích đồng bộ, thiết kế mặt tiền rộng đột phá từ 7.5m trở lên và tệp khách hàng khổng lồ từ cư dân nội khu cùng cụm trường học lân cận. Dòng sản phẩm này chính là hành động đi trước một bước để chiếm lĩnh đỉnh sóng thị trường Thành Sen hiện tại.

Mặt bằng dự án Elite Residence - Hà Tĩnh

Thông tin dự án:

● Khu đô thị Elite Residence Hà Tĩnh

● Chủ đầu tư: Skyland-Group

● Đơn vị phát triển kinh doanh dự án: Haka Holdings

● Quy mô: 10,2 ha (224 căn shophouse, liền kề và biệt thự)

● Địa chỉ: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án Elite Residence Hà Tĩnh tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/eliteresidencehatinh.officialpage1/

Hotline: 0941.833.555

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