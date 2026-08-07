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Phê chuẩn nhân sự Bộ Nội vụ và 2 tỉnh

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành nghị quyết về công tác nhân sự tại các bộ, địa phương.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 32/2026/QH16, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Tại Nghị quyết số 33/2026/QH16, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Tiến Hải và ông Đỗ Thanh Bình đều được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 3/8

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Nghị quyết số 382/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên kể từ ngày 28/7.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Công Hậu nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Tại Nghị quyết số 386/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2027 - 2031 đối với ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Bum Tờ, tỉnh Lai Châu kể từ ngày 31/7.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết thành lập tổ tham mưu, giúp việc Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, tổ giúp việc gồm 14 đồng chí, do 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm tổ trưởng.

Luân Dũng
#bổ nhiệm #Quốc hội #nhân sự #Bộ Nội vụ #miễn nhiệm #địa phương #Bộ trưởng

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