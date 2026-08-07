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Tìm thấy nữ du khách, sau 2 ngày thất lạc

Thái Lâm

TPO - Sau gần 2 ngày mất liên lạc, một nữ du khách gần 70 tuổi từ TPHCM được người dân phát hiện đang lang thang khu vực rừng gần nghĩa trang ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 7/8, Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau gần 2 ngày huy động lực lượng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ du khách gần 70 tuổi bị thất lạc khi đi du lịch cùng gia đình.

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Người dân phát hiện nữ du khách đi lạc trong khu vực rừng gần nghĩa trang.

Trước đó, chị Lâm Mỹ Dung (SN 1985, trú TPHCM) đến Công an phường Mũi Né trình báo việc mẹ ruột là bà Phạm Thị Bốn (SN 1957) mất liên lạc trong thời gian gia đình lưu trú tại một khách sạn trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Theo chị Dung, do tuổi cao và có biểu hiện đãng trí, bà Bốn tự rời khách sạn rồi mất dấu và không xác định được hướng di chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mũi Né khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, phát thông tin tìm người trên các nhóm cộng đồng, đồng thời phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến chiều 7/8, người dân địa phương phát hiện bà Bốn đang đi một mình trong khu vực rừng gần Nghĩa trang Thiện Nghiệp và có biểu hiện mệt mỏi nên nhanh chóng báo cho lực lượng công an.

Ngay sau đó, Công an phường Mũi Né có mặt tại hiện trường, đưa bà ra khỏi khu vực rừng và hỗ trợ đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Sau khi sức khỏe ổn định, bà được bàn giao cho gia đình trong niềm vui và xúc động của người thân.

Sau khi đón mẹ trở về an toàn, chị Lâm Mỹ Dung đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Mũi Né, bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ và sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân địa phương trong suốt quá trình tìm kiếm.

Thái Lâm
#du khách thất lạc #Công an phường Mũi Né #nữ du khách gần 70 tuổi #gần nghĩa trang

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