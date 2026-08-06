Chuyện một phụ nữ ở Lào Cai tìm được người thân sau 48 năm thất lạc

TPO - Thất lạc mẹ từ năm 8 tuổi, chị Triệu Thị Chíp (SN 1971, trước đây tên là Hà Thị Ánh) cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình sau 48 năm thất lạc. Cuộc hội ngộ tưởng chừng không thể xảy ra đã trở thành hiện thực nhờ sự vào cuộc xác minh, kết nối của Công an xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai).

Ngày 2/8, Công an xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) nhận được thư cảm ơn của chị Hà Thị Huân (SN 1972, dì ruột của chị Triệu Thị Chíp) sau khi lực lượng công an giúp gia đình đoàn tụ sau 48 năm tìm kiếm. Trong thư, chị Huân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi Công an xã Lâm Giang đã khẩn trương vào cuộc ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, xác minh và kết nối để gia đình tìm lại người thân. Chị Huân cho biết, chị vô cùng xúc động, hạnh phúc khi hy vọng tưởng chừng đã khép lại sau gần nửa thế kỷ lại trở thành hiện thực.

Trung tá Hoàng Vũ Trung, Trưởng Công an xã Lâm Giang kể: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về trường hợp thất lạc người thân, chúng tôi đã huy động cán bộ rà soát dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do chị Ánh đã đổi tên, trong khi nơi cư trú cũng không xác định được".

Theo Trung tá Hoàng Vũ Trung, thông tin ban đầu mà lực lượng công an tiếp nhận rất ít. Theo đó, trong một lần đi buôn tại ga Lang Thíp, xã Lang Thíp (nay thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai), bà Hà Thị Đênh (SN 1949, đã mất, trước đây có hộ khẩu tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Quang Xá, tỉnh Hưng Yên) khi đó đang mang thai và ốm yếu đã gửi con gái 8 tuổi tên Ánh cho một người dân địa phương tên Quý chăm sóc.

Chị Triệu Thị Chíp (mặc trang phục dân tộc Dao) đoàn tụ với chị Hà Thị Huân (đeo kính đen) và gia đình sau 48 năm thất lạc. Ảnh: Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

"Chúng tôi bắt đầu xác minh từ thông tin về người đàn ông tên Quý. Tuy nhiên, ở địa phương có nhiều người trùng tên nên việc xác định rất khó khăn. Chúng tôi tiếp tục rà soát các gia đình từng nhận con nuôi và phát hiện một người đàn ông tên Quý, có nhận con nuôi, nhưng ông đã mất nhiều năm trước. Quá trình xác minh cũng gặp không ít trở ngại khi gia đình sống trên đồi, việc liên lạc rất khó khăn. Người đầu tiên chúng tôi gặp là chị Kiều - con nuôi của ông Quý, không biết sử dụng điện thoại. Từ những thông tin chị Kiều cung cấp, chúng tôi xác định chị Triệu Thị Chíp trước đây có tên là Ánh", Trung tá Hoàng Vũ Trung chia sẻ.

Sau khi xác minh được thông tin, Công an xã Lâm Giang kết nối để gia đình trò chuyện qua cuộc gọi video trên ứng dụng Zalo. Sau 48 năm xa cách, chị Triệu Thị Chíp và chị Hà Thị Huân lần đầu được nhìn thấy nhau. Chỉ qua vài câu hỏi về quê quán, người thân và nhìn những đường nét trên khuôn mặt, cả hai đã nhận ra nhau rồi òa khóc.

"Ánh giống mẹ và bà ngoại lắm. Dù giờ gầy đi nhiều nhưng nhìn là tôi nhận ra ngay. Chỉ có điều, Ánh không còn nhớ nhiều chuyện ngày bé nữa. Lúc thất lạc mới 8 tuổi, Ánh từng nghĩ là bị mẹ bán đi, nhưng sự thật không phải như vậy...", chị Huân xúc động kể.

Theo chị Huân, thời điểm đó gia đình chị rơi vào cảnh rất khó khăn. Chị gái của chị là bà Hà Thị Đênh do trắc trở chuyện gia đình, hoàn cảnh khó khăn nên đã đưa con gái lên khu vực ga Lang Thíp để buôn bán. Nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, hai mẹ con có lúc phải đi xin ăn, có lúc còn phải ăn cả bã mía để cầm cự qua ngày. "Lúc đó, chị Đênh đang mang thai nhưng sức khỏe yếu, lại có bệnh trong người nên không giữ được cái thai. Trong lúc cùng quẫn, chị phải nhờ người dân địa phương giúp đỡ. Ông Quý nhận giúp tiền chữa bệnh, nhưng đổi lại Ánh phải ở lại để ông nuôi. Không còn cách nào khác, chị Đênh đành chấp nhận", chị Huân kể.

Vài tháng sau, sức khỏe dần hồi phục, bà Đênh được người thân hỗ trợ chi phí quay lại Lang Thíp để đón con. Thế nhưng, sau nhiều lần thuyết phục, ông Quý vẫn không đồng ý cho Ánh trở về. Năm sau đó, gia đình tiếp tục nhiều lần lên tìm, nhưng khi ấy ông Quý đã chuyển đến nơi ở mới nên mọi dấu vết dần mất. "Nhà mới của ông Quý cách khu vực ga khoảng 10km. Thời điểm đó chưa có điện thoại, cũng không có công nghệ thông tin để tìm kiếm. Hơn nữa, Ánh đã được đổi tên, còn ông Quý ban đầu giới thiệu là Trần Văn Quý, trong khi tên thật là Triệu Văn Quý, nên việc tìm kiếm càng rơi vào bế tắc", chị Huân chia sẻ.

Chị Triệu Thị Chíp (áo vàng) và con dâu cả được gia đình đưa đi chơi ở quê Hưng Yên. Ảnh: NDCC.

Cách đây vài năm, trước khi qua đời, bà Đênh vẫn đau đáu chuyện tìm con. Bà dặn người thân, dù còn một tia hy vọng cũng đừng bỏ cuộc. Có những năm, gia đình lại lặn lội lên khu vực ga Lang Thíp hỏi tin nhưng đều trở về tay trắng. Tưởng như cuộc tìm kiếm sẽ mãi dang dở sau gần nửa thế kỷ, nhưng rồi một cuộc gọi từ Công an xã Lâm Giang đã nối lại sợi dây tưởng chừng đứt đoạn ấy.

"Giờ đây, tìm được Ánh, Ánh cũng đã về thăm lại quê hương, thắp nhang cho mẹ. Cháu Ánh giờ cũng đã có gia đình, con cái đã lớn nên vẫn tiếp tục cuộc sống ở bên đó. Nhưng ít nhất, Ánh đã tìm được quê hương, tìm được người thân sau gần nửa thế kỷ xa cách. Đó sẽ là điểm tựa để Ánh và gia đình tiếp tục giữ liên lạc, bù đắp những tháng năm vừa qua", chị Huân chia sẻ.