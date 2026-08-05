Thiếu tá Cảnh sát giao thông lao qua lan can cầu kịp cứu một phụ nữ định tự vẫn

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự vẫn trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 46, Tổ CSGT địa bàn Thanh Chương thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện một người phụ nữ ngồi phía ngoài lan can cầu treo bắc qua sông Giăng (xã Cát Ngạn, Nghệ An), có biểu hiện hoảng loạn và liên tục khóc.

CSGT trấn an, ngăn người phụ nữ làm điều dại dột.

Ngay lập tức, hai thành viên tổ tuần tra là Thiếu tá Võ Ánh Hào và Đại úy Đặng Bá Phúc đã tiếp cận hiện trường, kiên trì trò chuyện, động viên để ổn định tâm lý người phụ nữ.

Trong lúc nạn nhân mất tập trung, Thiếu tá Võ Ánh Hào đã trèo qua lan can, nhanh chóng giữ chặt người phụ nữ. Với sự hỗ trợ của người dân có mặt tại hiện trường, lực lượng CSGT đã đưa chị vào trong cầu an toàn.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có dấu hiệu bị trầm cảm. Sau khi được trấn an, chị được tổ công tác bàn giao cho gia đình chăm sóc.