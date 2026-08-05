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Nữ du khách bị mời rời khỏi Chùa Cầu Hội An vì trang phục phản cảm

Hoài Văn

TPO - Phát hiện nữ du khách nước ngoài mặc trang phục xuyên thấu, không phù hợp với không gian di tích, nữ hướng dẫn viên tại di tích Chùa Cầu (phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng) đã nhẹ nhàng nhắc nhở, giải thích quy định và mời du khách rời khỏi khu vực tham quan.

Ngày 5/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hướng dẫn viên tại di tích Chùa Cầu (phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng) nhắc nhở một nữ du khách nước ngoài mặc trang phục chưa phù hợp khi chuẩn bị tham quan.

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Nữ du khách bị mời rời khỏi Chùa Cầu Hội An vì trang phục phản cảm. Ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung đoạn clip, nữ du khách mặc trang phục màu đen, chất liệu mỏng, xẻ cao, có thể nhìn thấy nội y bên trong.

Khi phát hiện trang phục của du khách chưa phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử của di tích, nữ hướng dẫn viên đã chủ động đến trao đổi, giải thích bằng tiếng Anh về quy định trang phục khi tham quan.

Sau khi được nhắc nhở, nữ du khách cùng nhóm bạn đi cùng đã lắng nghe, hợp tác và vui vẻ rời khỏi khu vực di tích.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên Facebook thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận. Nhiều ý kiến đánh giá cao cách xử lý nhẹ nhàng, lịch sự nhưng kiên quyết của nữ hướng dẫn viên.

Chị Trương Bùi Ngọc Khuê là nữ hướng dẫn viên xuất hiện trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Chị cho biết sự việc xảy ra vào chiều tối 4/8. Khi phát hiện nữ du khách mặc trang phục chưa phù hợp, chị đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở để du khách hiểu thêm về quy định về trang phục khi tham quan các điểm di tích tại Hội An. Nữ du khách cùng nhóm bạn đã vui vẻ rời khỏi điểm tham quan sau khi được giải thích.

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Nữ du khách mặc đồ phản cảm khi vào tham quan phố cổ Hội An. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, nội quy tham quan tại Hội An đã quy định du khách cần ăn mặc lịch sự, văn minh khi đến các điểm di tích. Tuy nhiên, hiện các di tích, bảo tàng trong khu phố cổ chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với trường hợp du khách mặc trang phục chưa phù hợp.

Theo Trung tâm, việc tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức du khách được ưu tiên thực hiện. Với những trường hợp trang phục bị đánh giá là phản cảm hoặc không phù hợp với không gian di tích, nhân viên sẽ chủ động nhắc nhở, đề nghị du khách điều chỉnh. Do chưa có chế tài xử phạt cụ thể, việc tuyên truyền, vận động và nhắc nhở vẫn là giải pháp chính nhằm giữ gìn sự tôn nghiêm, văn minh tại các điểm tham quan.

Hoài Văn
#Hội An #Chùa Cầu #du khách #quy định trang phục #du lịch #bảo tồn #mặc phản cảm

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