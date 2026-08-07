Xe khách chở 18 người lao xuống hố sâu ở Quảng Trị

TPO - Khi lưu thông trên tuyến đường tránh lũ BOT qua địa bàn xã Ninh Châu (Quảng Trị), chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lao xuống hố sâu bên đường...

Chiều 7/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Châu cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Km678+400 tuyến đường tránh lũ BOT, thuộc địa bàn xã Ninh Châu.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau khi lao xuống hố sâu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h cùng ngày. Thời điểm đó, xe khách mang BKS 29E-379... lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km678+400 tuyến đường tránh lũ BOT, thuộc địa bàn xã Ninh Châu, phương tiện bất ngờ mất lái, lao xuống hố sâu bên lề đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 hành khách. Vụ việc khiến phần đầu xe hư hỏng nặng. May mắn không có người thiệt mạng hay bị thương nặng.

Ngay sau vụ việc, nhà xe đã đưa toàn bộ hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe, đồng thời bố trí phương tiện khác để những người không bị ảnh hưởng tiếp tục hành trình.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt khiến phương tiện mất lái và tự gây tai nạn.

Lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hộ đưa phương tiện gặp nạn lên khỏi hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.