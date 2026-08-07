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Điều tra vụ phá gần 1.000 m² rừng sản xuất ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - UBND xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ phá gần 1.000 m² rừng sản xuất tại tiểu khu 211 và gây thiệt hại hơn 14,6 m³ gỗ.

Ngày 7/8, UBND xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 211 trên địa bàn.

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Hiện trường vụ phá rừng sản xuất tại xã Đam Rông 1.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hiện trạng rừng, đoàn công tác gồm lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1, Phòng Kinh tế, Công an xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà phát hiện diện tích rừng lớn bị tàn phá tại lô 5, khoảnh 3, tiểu khu 211.

Qua kiểm tra, khu vực bị xâm hại được xác định là rừng sản xuất, hiện trạng gồm rừng lồ ô và cây gỗ. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại được xác định là 9.772 m², khối lượng gỗ bị thiệt hại là 14,610 m³.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Đam Rông 1 giao Công an xã chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh đối tượng vi phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
#rừng sản xuất #Lâm Đồng #phá rừng #khẩn trương điều tra #xã Đam Rông 1

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