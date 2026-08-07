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Sau mưa dông, miền Bắc nóng như đổ lửa

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo, sau nhiều ngày mưa dông, từ ngày 9 đến 10/8, khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2 - 4oC.

Chiều nay (7/8), nhiều khu vực ở miền Bắc bắt đầu hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dông liên tiếp. Dự báo, ngày mai (8/8), hình thái thời tiết phổ biến ở miền Bắc là ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37oC, cục bộ có nơi trên 37oC.

Từ ngày 10/8, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36oC, cục bộ có nơi trên 36oC.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong bản tin dự báo và nhiệt độ thực tế có thể chênh lệch từ 2 - 4oC, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào bề mặt đệm. Khu vực nội đô các thành phố lớn thường có mức nhiệt cao hơn nhiều, do tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

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Miền Bắc sắp đón nắng nóng trở lại.

Trước đó, miền Bắc trải qua chuỗi ngày mưa nhiều, chỉ tính riêng đợt mưa từ ngày 3 đến ngày 6/8, nhiều nơi tại miền Bắc đã ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm. Khu vực các tỉnh vùng núi Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên chịu nhiều thiệt hại.

Trong đó, Tuyên Quang có một người chết do sét đánh. Lào Cai ghi nhận 2 trường hợp mất tích gồm ông Q. V. H. (sinh năm 1981), đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo, nơi có xảy ra sạt lở đất, đá vào chiều 5/8 và ông Q. V. T. (sinh năm 1973), đi đánh bắt tôm, cá tại khu vực suối thuộc thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái. Sơn La ghi nhận một trường hợp bị thương.

Mưa lũ cũng làm nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng cùng hàng trăm ha lúa, hoa màu bị hư hỏng.

Trên Vịnh Bắc Bộ, chiều nay, áp thấp nhiệt đới ít di chuyển. Dự báo, đêm nay và ngày mai (8/8), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động. Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh.

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Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #áp thấp nhiệt đới

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