Lương bác sĩ, giáo viên trẻ: Tăng từ bậc 1 lên bậc 2 không tạo nhiều khác biệt về thu nhập

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, mức lương của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế và giáo viên trẻ mới ra trường hiện còn rất thấp, việc tăng từ bậc lương 1 lên bậc 2 không tạo nhiều khác biệt về thu nhập. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cho phép ngân sách chi trả thêm phụ cấp đối với ngành y tế và giáo dục.

Tăng bậc lương không tạo nhiều khác biệt về thu nhập

Sáng 7/8, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển đô thị, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề cập đến việc phát triển hệ thống y tế và an sinh xã hội.

Liên quan đến chi trả bảo hiểm y tế, đại biểu cho rằng trước khi tính đến việc ngân sách thành phố chi trả thêm các khoản mà bảo hiểm y tế chưa thanh toán, cần chính thức hóa việc sử dụng ngân sách nhà nước để bảo đảm tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 100%.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan.

Theo bà, hiện nay việc mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo chủ yếu dựa vào các quỹ hoặc nguồn từ thiện, trong khi chưa được hợp thức hóa bằng cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với chính sách tiền lương, phụ cấp, nữ đại biểu đoàn TPHCM đề nghị bổ sung quy định cho phép ngân sách chi trả thêm phụ cấp đối với ngành y tế và giáo dục.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, mức lương của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế và giáo viên trẻ mới ra trường hiện còn rất thấp, việc tăng từ bậc lương 1 lên bậc 2 không tạo nhiều khác biệt về thu nhập.

Dù Quốc hội đã thông qua nghị quyết liên quan tại kỳ họp trước, theo đại biểu, thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, nhân viên y tế tuyến cơ sở cần được hưởng phụ cấp ngành vì ngoài tiền lương, họ rất khó có thêm nguồn thu nhập khác.

Liên quan đến đào tạo nhân lực y tế, bà Lan đề nghị thể chế hóa chính sách học bổng dành cho sinh viên các trường đào tạo y khoa trên địa bàn thành phố gắn với cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp.

Đại biểu nhắc lại, trước đây Sở Y tế từng đề xuất với các trường đại học y dược không cấp bằng cho sinh viên nhận học bổng theo hợp đồng đào tạo với địa phương.

Tuy nhiên, theo bà, cách làm này không đúng quy định pháp luật, trong khi đầu vào lại thấp và nhiều sinh viên sau đó vẫn ở lại thành phố. “Vì vậy, cần có chính sách đúng luật để giữ chân nguồn nhân lực y tế”, bà Lan nói.

Người dân phải được chăm sóc sức khỏe liên tục

Nhấn mạnh một đô thị đặc biệt phải có nền tảng xã hội bền vững, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm cũng đề nghị cần có thêm các chính sách nhằm bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong tiếp cận dịch vụ y tế.

ĐBQH Lê Văn Khảm phát biểu.

Theo ông, quan điểm và cách tiếp cận về y tế cơ sở đã được xác định rất rõ trong nhiều chủ trương, chính sách cũng như các quy định của pháp luật. Dự thảo luật hiện nay cũng có một số quy định nhằm tăng cường hệ thống y tế các cấp, trong đó có y tế cơ sở và các trạm y tế xã, phường.

Từ phân tích trên, đại biểu đề xuất thêm một cơ chế cụ thể để bảo đảm mỗi người dân thành phố đều được chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời, theo đúng chủ trương được nêu trong Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, được thực hiện thông qua hoạt động có tính chủ động của y tế xã, phường.

“Nghĩa là mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe, được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm phòng bệnh, khám, chữa bệnh ban đầu cũng như các hoạt động nâng cao sức khỏe do y tế cơ sở thực hiện”, ông Lê Văn Khảm lý giải.

Theo đại biểu, nguồn tài chính cho các hoạt động trên, ngoài phần được bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả, phần còn lại nên do ngân sách thành phố bảo đảm, tính theo số dân của từng khu vực quản lý.

Đồng thời, cần có cơ chế khoán tổng chi và điều chỉnh theo nhu cầu cũng như kết quả hoạt động. Nghĩa là khi nhu cầu tăng lên, hoạt động hiệu quả hơn thì tiếp tục điều chỉnh tăng mức chi này.

“Cách thức quản lý là quản lý theo danh mục công việc hoặc nhiệm vụ được xác định rõ, đo lường khối lượng công việc đã thực hiện và đánh giá chất lượng. Người trực tiếp thực hiện là nhân viên y tế cơ sở và họ sẽ được chi trả theo kết quả hoạt động với mức thu nhập xứng đáng”, đại biểu cho hay.