Thông tin mới nhất về tăng lương cơ sở

TPO - "Ngành tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.

Gia hạn nộp các loại thuế

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi về những kịch bản điều hành như thế nào để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỉ giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay đạt 8,18% là nền tảng quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm.

Tuy nhiên, theo ông Chi, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Như Ý.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ đã ban hành các kịch bản điều hành kinh tế, trong đó xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động có thể phát sinh trong những tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, một trong những trọng tâm là tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, Chính phủ sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và người dân.

Chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay sẽ được điều hành linh hoạt theo diễn biến giá thế giới.

Theo ông Chi, một trong những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính là trong năm 2026 sẽ tăng lương cơ sở.

"Ngành tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026", ông Chi nói.

Trong phiên họp tháng 7, Chính phủ phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 sẽ tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở trong năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước tăng tối thiểu 10% so với năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, cùng với việc khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có và tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng vai trò then chốt trong nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

220.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi sẽ được triển khai

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho rằng, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% trong năm là rất lớn, do đó Chính phủ đã xây dựng kịch bản điều hành chi tiết cho những tháng cuối năm.

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: Như Ý.

Về chính sách tiền tệ, ông Hà nói, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như điều hành linh hoạt thanh khoản thông qua thị trường mở, thực hiện hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam khi cần thiết, giữ nguyên lãi suất điều hành và điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, tỷ giá cơ bản ổn định và đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất trong khu vực.

Đối với tín dụng, NHNN tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất và các lĩnh vực ưu tiên. Đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm trước.

Bên cạnh đó, NHNN phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, trong đó điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% trong thời hạn 2 năm nhằm tạo thêm dư địa cho vay.

Phó Thống đốc thông tin, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký gói tín dụng ưu đãi 220.000 tỷ đồng, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên.