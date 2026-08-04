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Kinh tế

Giá vàng thế giới đi ngang, giá dầu phục hồi

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp trong phiên sáng 4/8 (giờ Việt Nam) khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu việc làm của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá dầu phục hồi nhẹ, nhưng rủi ro nguồn cung từ Trung Đông vẫn là yếu tố chi phối thị trường.

Theo ghi nhận trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 4/8 (giờ Việt Nam) giao ngay giữ ổn định ở mức 4.055,39 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6%, lên 4.055,10 USD/ounce.

Diễn biến thận trọng của thị trường phản ánh tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư trước loạt báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình điều hành lãi suất của Fed trong những tháng tới.

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Giá vàng thế giới giao dịch trong biên độ hẹp. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát những tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng diễn ra các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Edward Meir - chuyên gia phân tích tại Marex - cho biết, giá vàng dao động trong vùng 4.000-4.200 USD/ounce suốt hơn một tháng qua. Theo ông, kỳ vọng lạm phát có thể tăng trở lại, đặc biệt trong tháng 7 khi các số liệu mới nhiều khả năng sẽ đảo ngược phần lớn mức giảm của lạm phát trong tháng 6.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thông báo sẽ mua vàng từ các nhà sản xuất trong nước nhằm đa dạng hóa nguồn cung và gia tăng dự trữ kim loại quý.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc tăng 0,1% lên 58,24 USD/ounce; bạch kim tăng 0,4% lên 1.633,88 USD/ounce; trong khi palladium giảm 0,2% xuống còn 1.262 USD/ounce.

Trong khi đó, thị trường năng lượng ghi nhận sự phục hồi sau phiên bán tháo mạnh. Giá dầu Brent tháng gần nhất tăng 0,7%, lên 84,39 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 0,7%, lên 80,95 USD/thùng.

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Giá dầu phục hồi nhẹ. Ảnh: Reuters.

Đà tăng xuất hiện sau khi giá dầu lao dốc ở phiên trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để chờ kết quả các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột và giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định triển vọng đạt được một giải pháp ngoại giao vẫn chưa thực sự rõ ràng. Điều này đồng nghĩa nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông vẫn hiện hữu, nhất là khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu tiếp tục là tâm điểm căng thẳng.

Theo Barclays, trong tuần kết thúc ngày 31/7, lượng dầu thô và các sản phẩm tinh chế xuất khẩu ròng qua eo biển Hormuz đạt trung bình 4,2 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức 3,2 triệu thùng/ngày của tuần trước.

Hồng Nhung
Reuters
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