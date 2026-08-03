Giá vàng thế giới bật tăng, dầu thô lao dốc mạnh

TPO - Giá vàng thế giới mở đầu tuần trong sắc xanh trong khi giá dầu lao dốc mạnh, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran để ưu tiên đàm phán. Động thái này giúp xoa dịu phần nào lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất, đồng thời khiến thị trường năng lượng chứng kiến đợt bán tháo mạnh.

Theo ghi nhận trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 3/8 (giờ Việt Nam) giao ngay tăng 0,7%, lên 4.067,06 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,9%, đạt 4.065,60 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, giá vàng chịu nhiều sức ép do lo ngại chiến sự có thể khiến lạm phát gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Mặc dù vàng được xem là kênh trú ẩn và phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của tài sản này thường suy giảm trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Đà tăng của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh giá dầu giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được tiến hành trong ngày 3/8. Trước đó, ông đã quyết định tạm hoãn một cuộc tấn công được cho là sắp diễn ra nhằm tạo điều kiện đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz và tháo gỡ bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Giá vàng thế giới mở đầu tuần trong sắc xanh khi giá dầu lao dốc mạnh. Ảnh: Reuters

Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao. Ba quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những người bỏ phiếu bất đồng tại cuộc họp chính sách tuần trước để ủng hộ tăng lãi suất, cho rằng nếu Fed không sớm nâng chi phí vay ngắn hạn, lạm phát có nguy cơ tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%.

Trong tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ, bao gồm báo cáo số lượng việc làm đang tuyển dụng (JOLTS), báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls). Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,7% lên 58,02 USD/ounce; bạch kim tăng 0,7% lên 1.653,78 USD/ounce; palladium tăng 1,5%, lên 1.293 USD/ounce. Động lực tăng của palladium được hỗ trợ sau khi Norilsk Nickel công bố doanh thu và lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm tăng mạnh.

Trên thị trường năng lượng, ngay khi thị trường mở cửa sáng 3/8 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm hơn 5 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent có thời điểm mất hơn 6% giá trị, lùi xuống còn 82,41 USD/thùng.