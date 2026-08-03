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Kinh tế

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Đối thoại với doanh nghiệp, Chủ tịch An Giang yêu cầu gì với giám đốc sở ngành?

Nhật Huy

TPO - Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp thủy sản và lúa gạo, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các sở, ngành thành lập tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ", không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chiều 3/8, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản và sản xuất lúa gạo công nghệ cao, nhằm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 116 DN thuỷ sản và lúa gạo. Trước hội nghị, UBND tỉnh tiếp nhận 16 nhóm kiến nghị từ 12 DN và tổ chức đại diện, chủ yếu liên quan đến hạ tầng, đất đai, môi trường, tín dụng và thủ tục hành chính.

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Đại diện doanh nghiệp phát biểu, kiến nghị tháo gỡ khó khăn tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh An Giang

Đại diện DN nuôi tôm phản ánh nhiều khó khăn kéo dài, như nguồn nước ô nhiễm do kênh Tà Săng vừa cấp nước vừa tiếp nhận nước thải, dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, hạ tầng giao thông xuống cấp, điện thiếu ổn định, thiếu nước sạch và hệ thống thu gom rác.

Đối với nhóm DN cá tra, các kiến nghị tập trung vào thủ tục đất đai, quy hoạch, thuê mặt nước, cấp giấy phép môi trường...

Trong lĩnh vực lúa gạo công nghệ cao, nhiều DN đề nghị mở rộng nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn để đầu tư chuỗi giá trị; quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua lúa từ 5 triệu đồng trở lên còn nhiều bất cập, khi phần lớn nông dân chưa quen thanh toán điện tử.

Ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An kiến nghị, tỉnh An Giang sớm phê duyệt dự án phát triển vùng lúa chất lượng cao; kéo dài thời hạn vay, mở rộng nguồn vốn và hoàn thiện cơ chế liên kết vùng nguyên liệu để DN yên tâm đầu tư lâu dài.

Trực tiếp trả lời tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành cho biết, sẽ đưa kênh Tà Săng vào kế hoạch khảo sát, nạo vét, nghiên cứu đầu tư kênh xả thải riêng, tăng cường quan trắc môi trường vùng nuôi và kiểm soát dịch bệnh trên thủy sản.

Đối với các vướng mắc về đất đai, môi trường của DN cá tra, các cơ quan chuyên môn cho biết, nhiều dự án đã được đưa vào danh mục theo dõi để tập trung giải quyết.

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Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định, thủy sản và lúa gạo chất lượng cao tiếp tục là hai ngành hàng trụ cột của kinh tế tỉnh. Việc đối thoại không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, còn tạo điều kiện để DN mở rộng sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông Mừng yêu cầu, giám đốc các sở, ngành và lãnh đạo địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, đúng cam kết, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong xử lý hồ sơ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt về đất đai, môi trường và đầu tư. Các cơ quan chủ động phối hợp với bộ ngành để tháo gỡ những nội dung vượt thẩm quyền.

Nhật Huy
#An Giang #đối thoại doanh nghiệp #lúa gạo #công nghệ cao #thủy sản #gỡ vướng #doanh nghiệp

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