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Giá vàng hôm nay (4/8): Bất ngờ chênh lệch mua vào - bán ra

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng miếng SJC lùi về mốc 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi chênh lệch giữa giá doanh nghiệp mua vào - bán ra thu hẹp còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137-140 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.

Theo đó, chênh lệch mua vào - bán ra còn 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Việc các doanh nghiệp thu hẹp biên độ mua - bán được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần giảm rủi ro cho người giao dịch trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.

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Giá vàng trong nước quay đầu giảm (ảnh: Như Ý).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn SJC giá 136-139,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 137-140 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138-142 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.060 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 10 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.380 đồng/USD, tăng 22 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.480 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.110 đồng/USD (mua - bán), giảm 180 đồng chiều mua vào và 170 đồng so với sáng qua, duy trì mức thấp hơn so với hệ thống ngân hàng.

Ngọc Mai
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