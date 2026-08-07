Cần Thơ điều động, bổ nhiệm 60 cán bộ

TPO - Cần Thơ vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 60 nhân sự. Đợt điều động, bổ nhiệm lần này trải rộng từ cấp sở ngành, đến xã, phường, trong đó nhiều lãnh đạo sở, ngành được phân công về cơ sở.

Chiều 7/8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm, giao quyền, chỉ định và giới thiệu ứng cử đối với 60 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Cụ thể, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố. Hai Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - Đồng Văn Thanh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên.

Ban có 14 thành viên chuyên trách, chia thành hai tổ gồm Tổ nghiên cứu kinh tế, văn hóa, xã hội và Tổ nghiên cứu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các thành viên được điều động từ các sở, ngành và địa phương.

Tiếp đến là nhóm cán bộ điều động giữa cấp thành phố và cấp xã, gồm 13 trường hợp. Trong đó, 10 cán bộ được điều động, phân công từ các cơ quan cấp thành phố về công tác tại xã, phường; 3 cán bộ lãnh đạo từ xã, phường được điều động, phân công về giữ các vị trí tại cơ quan, đơn vị cấp thành phố.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hòa - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều. Ông Nguyễn Du - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân An.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: A. Trung.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Phú. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vị Tân và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Thanh Sĩ - Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, đồng thời được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Ông Lê Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Ông Nguyễn Thanh Tao - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Ngoài ra, ông Phạm Thanh Hoài - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hưng; ông Phan Thanh Diệu Huệ - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Bình; ông Lý Tấn Hổ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tú.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Kiều, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Ông Lâm Tiến Thạch - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Phú, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Lâm Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh, được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ.

Kế đến là nhóm 13 cán bộ được điều động giữa các sở, ngành và cơ quan, đơn vị cấp thành phố; trong đó có các trường hợp được bổ nhiệm và giao quyền giữ chức vụ cấp trưởng. Cụ thể: ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương, được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy. Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. Bà Trần Thị Huyền - Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được giao quyền Giám đốc Sở. Ông Trần Phú Lộc Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng thời được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ông Trần Minh Thụ - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và ông Lý Ngân - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, giữ bổ nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Điều động, giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Nguyễn Tấn Nhơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Bùi Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, để bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Cuối cùng là nhóm 20 cán bộ được điều động, phân công giữa các xã, phường. Việc luân chuyển được thực hiện tại nhiều xã, phường như Xà Phiên - Lương Tâm, Nhu Gia - Ngọc Tố, Vị Tân - Vị Thủy - Vị Thanh, Ngã Bảy - Thạnh Hòa, Khánh Hòa - Lai Hòa, Hòa Tú - Gia Hòa - Phú Lộc, Tân Thạnh - Trường Khánh, Mỹ Hương - Mỹ Tú, Cù Lao Dung - An Thạnh và Đông Phước - Phú Hữu.

Theo các quyết định được công bố, các cán bộ sau khi điều động đều được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tại địa phương mới. Nhiều trường hợp đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031.