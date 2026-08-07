Khống chế vụ cháy hội trường Champa Island Nha Trang

TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hội trường thuộc Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa, khu nghỉ dưỡng nằm trên cù lao giữa sông Cái, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 7/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Khánh Hòa đã khống chế kịp thời vụ cháy xảy ra tại hội trường thuộc Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa.

Lực lượng cứu hỏa kịp thời dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 cùng ngày, Trung tâm 114 nhận tin báo cháy tại khu vực sảnh hội trường Champa Island Nha Trang, thuộc phường Tây Nha Trang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Khánh Hòa điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện chuyên dụng, phối hợp khẩn trương dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy.

Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm tại số 304 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên một cù lao ở cửa sông Cái, được giới thiệu là "ốc đảo xanh giữa lòng thành phố biển", nổi bật với kiến trúc lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm và vị trí biệt lập nhưng vẫn gần trung tâm Nha Trang.