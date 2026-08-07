Núi nứt sau mưa lớn, nhiều hộ dân Thanh Hóa phải di dời khẩn cấp

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến ngọn núi tại xã Quan Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt, sạt trượt, đe dọa khu dân cư và công trình. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời theo dõi sát diễn biến để ứng phó.

Chiều 7/8, lãnh đạo UBND xã Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã khiến khu vực núi tại bản Thanh Sơn xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa nhiều hộ dân sinh sống phía dưới.

Nhiều hộ dân tiềm ẩn nguy cơ sạt lở phải di dời.

Theo lãnh đạo địa phương, qua kiểm tra ghi nhận vết nứt dài khoảng 100m, nhiều đoạn đã tạo thành rãnh nứt rõ trên sườn núi. Phía dưới khu vực này hiện có 17 hộ dân cùng trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội Quan Sơn.

Trước nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 5/17 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng thường trực theo dõi diễn biến để sẵn sàng sơ tán các hộ còn lại khi cần thiết.

Ngoài khu vực trên, 8 hộ dân sinh sống dọc Quốc lộ 217, thuộc bản Thanh Sơn, cũng được xác định nằm trong vùng có nguy cơ cao và đang được theo dõi chặt chẽ.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, theo dõi sạt lở.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông trên địa bàn. Trên Quốc lộ 217, đoạn qua bản Quan Sơn xuất hiện hai điểm sạt trượt, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trong khi đó, tuyến đường liên xã thuộc bản Thanh Sơn, bị đất đá từ taluy dương tràn xuống, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Địa phương đang huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục, sớm thông tuyến.

Ở xã Luận Thành, mưa lớn làm khu vực taluy dương phía sau Nhà máy Giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành xảy ra sạt lở.

Một số vị trí trên quốc lộ 217 bị sạt lở đất, đá, gây cản trở giao thông.

Theo ghi nhận, đoạn sạt lở dài khoảng 150m, với hàng nghìn m3 đất, đá đổ xuống, làm hư hỏng một phần khu vực, công trình trong nhà máy.

Nhiều vị trí xuất hiện các vết nứt lớn và hàm ếch ăn sâu vào chân núi, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đe dọa trực tiếp khu vực xưởng sản xuất cùng các công trình phụ trợ.

Hiện, nhà máy đã tạm dừng hoạt động tại khu vực nguy hiểm và khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến mái taluy, sẵn sàng ứng phó nếu tình huống xấu xảy ra.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở sau mưa lớn, theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động phương án di dời người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.