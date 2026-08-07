TPHCM: Ô tô lưu thông một chiều đường Cách mạng Tháng Tám để thi công metro số 2

TPO - Từ ngày 13/8, TPHCM cấm ô tô lưu thông trên một đoạn đường Cách mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2 để phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, từ ngày 13/8, đơn vị sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2, nhằm phục vụ thi công dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, các loại ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đường Cách mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều qua khu vực này.

Để tránh ùn tắc, các phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh → Hoàng Văn Thụ → Lê Bình → Hoàng Sa → Rạch Bùng Binh → Bà Huyện Thanh Quan → Võ Thị Sáu → đường 3 Tháng 2.

Điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhằm phục vụ thi công dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Sở Xây dựng lưu ý người tham gia giao thông khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường nhằm đảm bảo an toàn.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TPHCM, được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần nâng tổng chiều dài mạng lưới metro của thành phố lên khoảng 255 km.

Dự án khởi công vào tháng 1/2026 với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến có chiều dài gần 11,3 km, gồm khoảng 9,3 km đi ngầm, 2 km đi trên cao, 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.

Metro số 2 bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương, đi qua 14 phường. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa 80 - 110 km/h, năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/hướng, trở thành trục giao thông công cộng quan trọng kết nối trung tâm TPHCM với cửa ngõ Tây Bắc.