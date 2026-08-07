Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM: Ô tô lưu thông một chiều đường Cách mạng Tháng Tám để thi công metro số 2

Anh Nhàn

TPO - Từ ngày 13/8, TPHCM cấm ô tô lưu thông trên một đoạn đường Cách mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2 để phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, từ ngày 13/8, đơn vị sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2, nhằm phục vụ thi công dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, các loại ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đường Cách mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều qua khu vực này.

Để tránh ùn tắc, các phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh → Hoàng Văn Thụ → Lê Bình → Hoàng Sa → Rạch Bùng Binh → Bà Huyện Thanh Quan → Võ Thị Sáu → đường 3 Tháng 2.

2aoboqpnjcie2plp1vlchjzsgt9if9epenmx5avc.jpg
Điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhằm phục vụ thi công dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Sở Xây dựng lưu ý người tham gia giao thông khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường nhằm đảm bảo an toàn.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TPHCM, được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần nâng tổng chiều dài mạng lưới metro của thành phố lên khoảng 255 km.

Dự án khởi công vào tháng 1/2026 với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến có chiều dài gần 11,3 km, gồm khoảng 9,3 km đi ngầm, 2 km đi trên cao, 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.

Metro số 2 bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương, đi qua 14 phường. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa 80 - 110 km/h, năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/hướng, trở thành trục giao thông công cộng quan trọng kết nối trung tâm TPHCM với cửa ngõ Tây Bắc.

Anh Nhàn
#cấm ô tô lưu thông trong thi công dự án metro #điều chỉnh tổ chức giao thông TP.HCM #quy định giảm tốc độ qua khu vực thi công #lộ trình thay thế tránh ùn tắc #chính sách hạn chế xe xăng dầu trung tâm thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe