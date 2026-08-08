Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục

TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa điều chỉnh phân công công tác đối với các lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh không còn được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngày 7/8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 162/TB-UBND về việc điều chỉnh phân công công tác của các lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo phân công mới, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Y tế, trừ các chương trình mục tiêu quốc gia của các sở này.

Bà Vương Ngọc Hà làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh ngày 3/8. Ảnh báo Tuyên Quang.

Bà Hà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, chỉ đạo hoạt động tại các xã được phân công và trực tiếp làm Trưởng hoặc Phó một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, bà Hà thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đáng chú ý, trong phân công nhiệm vụ trước đó, bà Vương Ngọc Hà được giao theo dõi, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, theo thông báo mới nhất, lĩnh vực giáo dục và đào tạo không còn nằm trong nhóm lĩnh vực do bà Vương Ngọc Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là một trong các điểm thi được tổ chức trong kỳ thi này. Sau khi kết quả môn Toán được công bố, dữ liệu điểm thi tại đây xuất hiện dấu hiệu bất thường và trở thành nội dung được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Sau đó, vụ án liên quan đến những bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã được khởi tố và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp nhận để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.