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Giáo dục

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Bộ Quốc phòng xét điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2026

Nguyễn Minh

TPO - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã họp xét điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026; đồng thời yêu cầu các cơ quan, nhà trường tiếp tục rà soát dữ liệu xét tuyển, công bố điểm chuẩn đúng thời gian quy định và bảo đảm chính xác trước khi báo gọi thí sinh nhập học.

Chiều 7/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

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Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh quy định điểm chuẩn vào các học viện, trường Quân đội; ban hành, triển khai thực hiện và công bố công khai theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, các nhà trường tiếp tục rà soát dữ liệu xét tuyển, bảo đảm chính xác trước khi công bố điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển và báo gọi nhập học theo đúng quy định.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các trường tổ chức khám phúc tra sức khỏe chặt chẽ đối với thí sinh nhập học; thực hiện hậu kiểm công tác tuyển sinh theo đúng quy chế; lựa chọn đúng đối tượng đủ tiêu chuẩn để cử đi đào tạo ở nước ngoài và các cơ sở đào tạo ngoài Quân đội.

Bên cạnh đó, các học viện, trường Quân đội cần tăng cường giáo dục, xây dựng niềm tin, trách nhiệm cho học viên ngay từ khi nhập học; chủ động tổng kết công tác tuyển sinh năm 2026 và xây dựng phương hướng tuyển sinh năm 2027.

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Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm 2026, các học viện, trường Quân đội tiếp tục thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023-2030 theo 4 phương thức xét tuyển.

So với năm 2025, tuyển sinh năm nay bổ sung phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính do Bộ Quốc phòng tổ chức. Các nhà trường không phân chia chỉ tiêu cho các phương thức và tổ hợp xét tuyển, đồng thời quy đổi tương đương điểm của các phương thức về một thang điểm chung để xét tuyển.

Theo quy định, tổng điểm xét tuyển gồm ba thành phần: điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm kỳ thi đánh giá năng lực; điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích); điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Thí sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế hoặc có chứng nhận kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế tiếp tục được cộng điểm theo quy định.

Nguyễn Minh
#Bộ Quốc phòng xét điểm chuẩn tuyển sinh #các trường Quân đội #Ban Tuyển sinh quân sự #Bộ Quốc phòng #tuyển sinh đại học #cao đẳng quân sự #tuyển sinh 2026 #Đại tướng Nguyễn Tân Cương #Tổng Tham mưu trưởng

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