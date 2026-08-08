Người quê kể chuyện Huấn Hoa Hồng

TPO - Nơi Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) sinh ra và lớn lên là thôn Tân Long, Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ (nay thuộc thôn Báo Đáp 4, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai). Theo người dân địa phương, họ rất băn khoăn về việc Huấn không có việc làm rõ ràng nhưng lại giàu lên nhanh chóng và thường xuyên lên mạng khoe cuộc sống sang chảnh.

Căn nhà cũ của Bùi Xuân Huấn (41 tuổi, quê Yên Bái cũ) tại thôn Báo Đáp 4, xã Trấn Yên là căn nhà cấp 4, hiện đã được chuyển nhượng cho người khác. Gia đình Huấn không còn sinh sống tại đây, song một số người thân, họ hàng vẫn ở quê. Đây cũng là nơi gia đình Huấn xây dựng khu mộ của dòng họ.

Ông Phạm Văn Thắng (74 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Tân Long cũ), bác họ của Huấn, cho biết, Huấn đã rời địa phương đi làm ăn từ lâu và học chưa hết cấp 2. “Thỉnh thoảng có giỗ, chạp thì Huấn mới về. Từ khi Huấn đi, người dân ở đây cũng không biết Huấn làm gì, chỉ biết mỗi lần về, Huấn đi ô tô và cuộc sống có phần khá giả”, ông Thắng nói.

Ông Thắng chia sẻ thêm, Huấn cũng thông qua một số đoàn thiện nguyện gửi hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ. "Huấn không làm trực tiếp mà thông qua các đoàn thiện nguyện và chị gái, nên tôi không nắm được con số hỗ trợ cụ thể".

Huấn Hoa Hồng từng đăng lên mạng xã hội trong lần về nhà tổ tại xã Trấn Yên. Ảnh: MXH.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Thắng tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Huấn. “Tôi chỉ biết Huấn hay lên mạng xã hội, cũng thấy tham gia từ thiện ở nhiều nơi. Video gần nhất tôi xem là Huấn lên Mường Than, nhưng tôi cũng không thường xuyên theo dõi. Người dân quanh đây cũng ít quan tâm Huấn làm gì, ít khi bàn tán về Huấn”, ông Thắng nói.

Về nhân thân của Huấn, ông Thắng cho biết thêm, bố mẹ Huấn đều làm nông nghiệp, bố mất vài năm trước, trên Huấn còn 3 chị gái, (1 người hiện đang ở tại một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Lào Cai), mỗi lần Huấn về cũng rất lễ phép, cư xử tử tế với bà con hàng xóm, không có điều tiếng gì.

Khoảng 10 năm trước, gia đình Huấn chuyển từ nhà cũ sang thôn Báo Đáp 6, xã Trấn Yên, cách nơi ở cũ gần 2 km. Tuy nhiên, căn nhà này cũng đã được gia đình bán và chuyển đi khoảng một năm nay.

Ông Đào Tiến Khiêm, Trưởng thôn Báo Đáp 6 cho biết, mẹ Huấn là bà Đ.T.B, trước ở tại đây, nhưng khoảng một năm trước, bà B bán nhà và chuyển về nhà tổ họ Bùi cách nhà khoảng 2km. Bà cũng thường xuyên ở cùng con gái tại chùa.

“Thỉnh thoảng Huấn mới về, nhưng cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi đi. Tôi từng gặp Huấn nhưng chỉ tiếp xúc xã giao, không rõ công việc của Huấn. Tôi chỉ thấy Huấn thường xuất hiện trên mạng xã hội, còn người dân ở đây cũng ít nhắc đến Huấn”, ông Khiêm chia sẻ.

Theo ông Khiêm, việc Huấn thường xuyên chia sẻ hình ảnh về tài sản trên mạng xã hội từng khiến một số người dân địa phương tò mò, không hiểu Huấn làm nghề gì mà có cuộc sống khá giả. Người dân chỉ biết Huấn không kinh doanh tại địa phương và thường tham gia các hoạt động từ thiện.

Ông Phạm Văn Thắng, bác họ của Huấn nói về con đường mà Huấn góp tiền xây dựng tại quê nhà.

“Người dân ở đây chủ yếu làm nông nên cũng không để ý nhiều. Tuy nhiên, việc không có nghề nghiệp ổn định mà trở nên giàu có khiến nhiều người thắc mắc. Huấn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những thông tin không hay, theo tôi là không nên vì có thể tạo ảnh hưởng không tốt”, ông Khiêm nói.