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Pháp luật

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Công an TPHCM bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 8/8, Công an TPHCM vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm (55 tuổi), để điều tra vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn phường Thuận Giao.

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6/8, lực lượng chức năng phát hiện trên Facebook và TikTok lan truyền một đoạn video ghi lại hành vi bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong dư luận.

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Hình ảnh bảo mẫu tác động vào trẻ gây phẫn nộ.

Trong video, một phụ nữ dùng dây thun bắn vào chân và dùng tay tác động vào cơ thể hai trẻ nhỏ khiến các bé khóc thét...

Qua xác minh, Công an TPHCM xác định vụ việc xảy ra tại Trường mầm non tư thục Lá Xanh, địa chỉ 1/33B khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, TPHCM.

Người bị xác định có hành vi bạo hành trẻ em là bà Triệu Thị Tâm, sinh năm 1971, thường trú tại ấp Lợi Hưng, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ; hiện cư trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Thuận Giao phối hợp Phòng PC01 Công an TPHCM đưa bà Tâm về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đến ngày 8/8, Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

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Bà Tâm bị bắt khẩn cấp sau vụ việc.

Công an TPHCM cho biết, các hành vi đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trẻ em không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo phụ huynh khi gửi trẻ

Trước vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh lựa chọn các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp phép hoạt động và bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Gia đình cần thường xuyên quan tâm, trò chuyện với trẻ để kịp thời nhận biết những biểu hiện bất thường về tâm lý, sức khỏe hoặc các dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bạo hành.

Phụ huynh cũng cần tăng cường phối hợp với nhà trường, cơ sở giữ trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ; kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Khi phát hiện hành vi bạo hành trẻ em hoặc có thông tin liên quan, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở giữ trẻ, giáo viên và bảo mẫu, Công an TPHCM đề nghị nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình chăm sóc trẻ.

Công an TPHCM nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi người dân cần tích cực phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện. Không bao che, không thờ ơ, không im lặng trước các hành vi xâm hại trẻ em.

Nguyễn Dũng
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