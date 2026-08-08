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Giáo dục

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Nam sinh lớp 11 giành cú đúp huy chương Olympic quốc tế

Thu Hiền

TPO - Em Nguyễn Hoàng Phương (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) và Huy chương Bạc Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO).

Chiều 7/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, tuyên dương các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Các em được tuyên dương dịp này đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, gồm: em Nguyễn Hoàng Phương giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) và Huy chương Bạc Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO); em Trần Thị Khánh Trang đoạt Huy chương Đồng Olympic Tiếng Nga quốc tế; em Lưu Trọng Phúc nhận Bằng khen Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO).

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành tặng hoa chúc mừng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Đại diện các học sinh được tuyên dương, em Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ, thành tích giành hai Huy chương Bạc quốc tế và khu vực ngay khi còn học lớp 11 là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, không ngừng rèn luyện tư duy, bản lĩnh và sự kiên trì vượt qua áp lực.

Nam sinh bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ngành Giáo dục, sự tạo điều kiện của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, cùng sự tận tâm của các thầy cô trực tiếp bồi dưỡng, đặc biệt là thầy Hồ Sỹ Hùng, thầy Trần Đại Dương và tập thể giáo viên nhà trường. Em cũng gửi lời tri ân tới gia đình đã luôn đồng hành, động viên trên hành trình chinh phục các kỳ thi quốc tế.

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Em Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ tại buổi lễ tuyên dương.

“Thành tích hôm nay vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học, chinh phục những đỉnh cao mới và đóng góp trí tuệ cho quê hương, đất nước”, Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Hồ Sỹ Hùng, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Toán, cho biết phía sau mỗi tấm huy chương là những tháng ngày miệt mài học tập, rèn luyện cùng ý chí vượt qua giới hạn bản thân của các học trò.

Theo thầy Hùng, thành tích của Nguyễn Hoàng Phương nối dài chuỗi dấu ấn với giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Huy chương Bạc APMO và Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế lần thứ 67 tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tại IMO 2026, đội tuyển Việt Nam cũng xuất sắc xếp thứ 5 thế giới.

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Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Chúc mừng các học sinh, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - nhấn mạnh, đây là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và ngành Giáo dục tỉnh. Lãnh đạo Sở kỳ vọng các em tiếp tục phát huy tài năng, bản lĩnh, trở thành những công dân ưu tú, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước và tiếp tục đưa giáo dục Nghệ An gặt hái nhiều thành công trên các đấu trường trí tuệ quốc tế.

Thu Hiền
#Olympic quốc tế #Nguyễn Hoàng Phương #đội tuyển Việt Nam #giáo dục #thành tích học sinh

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