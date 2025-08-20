Thiết lập cơ chế tham vấn chính sách đối ngoại Việt – Úc

TPO - Việt Nam và Úc vừa trao công hàm thiết lập cơ chế tham vấn chính sách đối ngoại giữa hai Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong trao công hàm. Ảnh: Mofa

Ngày 20/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Úc lần thứ 7 (FMM-7).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện và hài lòng nhận thấy, các nội hàm của mối quan hệ đang được triển khai toàn diện và hiệu quả trên cả 6 trụ cột với nhiều kết quả thiết thực.

Đặc biệt, quan hệ chính trị, tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được duy trì hiệu quả; các cơ chế hợp tác song phương tổ chức đều đặn, trong đó có cơ chế đối thoại quan chức cấp cao hai Bộ Ngoại giao lần thứ nhất và Đối thoại Chiến lược ngoại giao và quốc phòng (2+2) lần thứ 10.

Trên cơ sở một số kết quả đáng khích lệ như việc mở cửa thị trường với hoa quả (quả mận Úc và chanh leo Việt Nam) và kim ngạch thương mại song phương 2024 tăng trưởng 2,3%, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại - đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư như đã nêu tại Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế (EEES).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Úc đẩy mạnh triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 tại Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy, tạo đột phá trong lĩnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có việc triển khai nghiên cứu chung.

Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Úc đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; đề xuất mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực Úc có tiềm năng và thế mạnh như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ xanh, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng và hạ tầng số, nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và đầu tư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao cam kết và việc tăng ngân sách ODA của Úc, mới đây nhất là gói 50 triệu AUD cho các sáng kiến, dự án thiết thực được triển khai trên nhiều lĩnh vực tại Tiểu vùng Mekong.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Úc lần thứ 7. Ảnh: Mofa

Hai Bộ trưởng trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai nước, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Úc đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, cam kết đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí ra thông cáo báo chí chung về Kỳ họp lần thứ 7 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Úc và trao công hàm thiết lập cơ chế tham vấn chính sách đối ngoại giữa hai Bộ Ngoại giao.