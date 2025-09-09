Toàn quyền Úc bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

TPO - Chiều tối nay (9/9), Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân đã tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 9 - 12/9, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Toàn quyền Úc và Phu quân vẫy chào khi đến sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Toàn quyền Úc và Phu quân Simeon Beckett tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Úc đang phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Hai nước hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Úc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc.

Tính hết nửa đầu năm nay, Úc có 864 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD. Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Úc, với tổng vốn đầu tư hơn 551 triệu USD, đứng thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ, chế biến, chế tạo.

Úc là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Úc công bố dành khoản ODA 63,6 USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025 - 2026. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc hỗ trợ tổng cộng gần 2 tỷ USD ODA cho Việt Nam.

Dự kiến trong chuyến thăm, Toàn quyền Úc Sam Mostyn sẽ dự đón cấp Nhà nước do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì; chứng kiến lễ ký và trao văn kiện hợp tác; hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.