Toàn quyền Úc bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Úc đang phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.
Hai nước hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Úc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc.
Tính hết nửa đầu năm nay, Úc có 864 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD. Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Úc, với tổng vốn đầu tư hơn 551 triệu USD, đứng thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ, chế biến, chế tạo.
Úc là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Úc công bố dành khoản ODA 63,6 USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025 - 2026. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc hỗ trợ tổng cộng gần 2 tỷ USD ODA cho Việt Nam.
Dự kiến trong chuyến thăm, Toàn quyền Úc Sam Mostyn sẽ dự đón cấp Nhà nước do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì; chứng kiến lễ ký và trao văn kiện hợp tác; hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.
Bà Sam Mostyn tuyên thệ nhậm chức Toàn quyền thứ 28 của Úc vào ngày 1/7/2024.
Vốn là doanh nhân, bà Mostyn được biết đến với những đóng góp đặc biệt cho cộng đồng. Bà có thời gian dài đảm nhận các vị trí điều hành và quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, thể thao, biến đổi khí hậu, nghệ thuật, chính sách và các lĩnh vực phi lợi nhuận.
Bà Mostyn kết hôn với ông Simeon Beckett và họ có một con gái.