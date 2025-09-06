Toàn quyền Úc sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: VNA

Việt Nam và Úc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 3/2024.

Hai nước hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai bộ trưởng ngoại giao, hai bộ trưởng quốc phòng và hội nghị đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD (tăng 2,3% so với cùng kỳ 2023). Úc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc. Phía Úc đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo và tôm đông lạnh của Việt Nam. Việt Nam đang thúc đẩy Úc cho phép nhập khẩu bưởi. Việt Nam đã mở cửa cho 7 loại quả của Úc.

Tính hết nửa đầu năm nay, Úc có 864 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD. Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Úc, với tổng vốn đầu tư là hơn 551 triệu USD, đứng thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ, chế biến chế tạo.

Úc là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Úc công bố dành khoản ODA 63,6 USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc đã hỗ trợ ODA Việt Nam tổng cộng gần 2 tỷ USD.