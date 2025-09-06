Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Toàn quyền Úc sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Thu Loan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

screen-shot-2025-09-05-at-112433-pm.png
Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: VNA

Việt Nam và Úc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 3/2024.

Hai nước hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai bộ trưởng ngoại giao, hai bộ trưởng quốc phòng và hội nghị đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD (tăng 2,3% so với cùng kỳ 2023). Úc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc. Phía Úc đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo và tôm đông lạnh của Việt Nam. Việt Nam đang thúc đẩy Úc cho phép nhập khẩu bưởi. Việt Nam đã mở cửa cho 7 loại quả của Úc.

Tính hết nửa đầu năm nay, Úc có 864 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD. Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Úc, với tổng vốn đầu tư là hơn 551 triệu USD, đứng thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ, chế biến chế tạo.

Úc là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Úc công bố dành khoản ODA 63,6 USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc đã hỗ trợ ODA Việt Nam tổng cộng gần 2 tỷ USD.

Thu Loan
#Toàn quyền Úc #Quan hệ Việt Úc #Toàn quyền Úc thăm Việt Nam #Sam Mostyn

Xem thêm

Cùng chuyên mục