Khởi tố người đàn ông đi bộ gây tai nạn chết người

TPO - Một vụ án giao thông hiếm gặp vừa xảy ra tại Quảng Trị, khi một người đàn ông đi bộ ngược chiều trên quốc lộ sau khi uống rượu bia, rồi va chạm với xe máy khiến một người tử vong. Người đi bộ sau đó bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vai (40 tuổi, trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với ông Vai.

Theo kết quả điều tra, tối 20/5, sau khi sử dụng rượu bia, ông Vai đi bộ trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh – Cam Lộ. Khi đến địa phận thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, thay vì đi đúng phần đường dành cho người đi bộ theo chiều di chuyển, ông Vai lại đi ngược chiều trên phần đường xe chạy.

Hành vi này dẫn đến va chạm với xe máy do một người đàn ông 27 tuổi điều khiển theo hướng Cam Lộ – Khe Sanh. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đây là vụ việc hi hữu, đồng thời là lời cảnh báo rằng, người đi bộ cũng là người tham gia giao thông và phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, người đi bộ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông dưới bất kỳ hình thức nào; người đi bộ cần đi đúng phần đường, đúng chiều quy định, quan sát kỹ trước khi sang đường, tuyệt đối không đi ngược chiều hoặc băng qua quốc lộ tùy tiện để tránh những hậu quả đáng tiếc.