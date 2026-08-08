Khai thác cát trái phép trên sông Đà, 4 đối tượng bị khởi tố

TPO - Từ tin báo của người dân về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đà, đoạn qua xã Mường Bú (tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La đã điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng khai thác cát trái phép.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; đồng thời khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra theo quy định.

Trước đó, từ nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đà thuộc địa bàn xã Mường Bú, Công an tỉnh Sơn La tiến hành xác minh, kiểm tra các bãi tập kết cát trên địa bàn.

Quá trình điều tra xác định, một số đối tượng đã có hành vi khai thác khoáng sản trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý tài nguyên và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án; đồng thời khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay tại Tiểu khu 1, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La); Quàng Văn Thoa (SN 1971, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La); Lê Văn Thành (SN 1975) và Lò Minh Tiến (SN 1986), cùng trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.