Truy quét nhóm đối tượng gây náo loạn phố biển Vũng Tàu

TPO - Lực lượng chức năng đã đưa 19 đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời tạm giữ 9 xe mô tô được sử dụng trong quá trình tụ tập, chạy xe gây mất an ninh, trật tự.

Ngày 6/8, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM đồng loạt tuần tra, mật phục trong đêm, phát hiện và đưa 19 đối tượng có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Bãi Trước và các tuyến đường trung tâm về trụ sở làm việc.

Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Vũng Tàu, đặc biệt tại khu vực Bãi Trước và các tuyến đường trung tâm, xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau. Một số trường hợp còn mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Các hành vi trên không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động du lịch và hình ảnh văn minh đô thị.

Nhóm đối tượng bị Công an phường Vũng Tàu đưa về trụ sở sau đợt truy quét đêm 5/8. Nguồn C.A.

Đêm 5/8, Công an phường Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ các tổ tuần tra công khai kết hợp mật phục, phối hợp với Phòng CSGT Công an TPHCM kiểm tra, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm. Qua đó, lực lượng chức năng đã đưa 19 đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời tạm giữ 9 xe mô tô được sử dụng trong quá trình tụ tập, chạy xe gây mất an ninh, trật tự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Vũng Tàu cho biết sẽ kiên quyết xử lý các hành vi tụ tập đông người, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rượt đuổi, chặn đường, gây rối trật tự công cộng. Trường hợp đủ căn cứ, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với các trường hợp mang theo hoặc sử dụng hung khí, vũ khí để đánh nhau, tùy tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử lý về các tội danh liên quan như “Cố ý gây thương tích”, “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” hoặc các tội danh khác theo quy định.