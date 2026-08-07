Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Truy quét nhóm đối tượng gây náo loạn phố biển Vũng Tàu

Nguyễn Dũng

TPO - Lực lượng chức năng đã đưa 19 đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời tạm giữ 9 xe mô tô được sử dụng trong quá trình tụ tập, chạy xe gây mất an ninh, trật tự.

Ngày 6/8, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM đồng loạt tuần tra, mật phục trong đêm, phát hiện và đưa 19 đối tượng có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Bãi Trước và các tuyến đường trung tâm về trụ sở làm việc.

Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Vũng Tàu, đặc biệt tại khu vực Bãi Trước và các tuyến đường trung tâm, xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau. Một số trường hợp còn mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Các hành vi trên không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động du lịch và hình ảnh văn minh đô thị.

img-9558.jpg
Nhóm đối tượng bị Công an phường Vũng Tàu đưa về trụ sở sau đợt truy quét đêm 5/8. Nguồn C.A.

Đêm 5/8, Công an phường Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ các tổ tuần tra công khai kết hợp mật phục, phối hợp với Phòng CSGT Công an TPHCM kiểm tra, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm. Qua đó, lực lượng chức năng đã đưa 19 đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời tạm giữ 9 xe mô tô được sử dụng trong quá trình tụ tập, chạy xe gây mất an ninh, trật tự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Vũng Tàu cho biết sẽ kiên quyết xử lý các hành vi tụ tập đông người, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rượt đuổi, chặn đường, gây rối trật tự công cộng. Trường hợp đủ căn cứ, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với các trường hợp mang theo hoặc sử dụng hung khí, vũ khí để đánh nhau, tùy tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử lý về các tội danh liên quan như “Cố ý gây thương tích”, “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” hoặc các tội danh khác theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em. Tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đồng thời kịp thời ngăn chặn việc mang theo hung khí, tụ tập với các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, tổ dân phố và người dân được đề nghị chủ động thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí hoặc có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Nguyễn Dũng
#Công an phường Vũng Tàu #Công an TPHCM #Nhóm thiếu niên gây rối #Khởi tố nhóm thanh thiếu niên gây rối #Vũ khí #Náo loạn khu phố #Cảnh sát Giao thông TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe