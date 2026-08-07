Trả hồ sơ điều tra bổ sung đại án dự án bất động sản 'ma'

TPO - Dựng hàng loạt dự án bất động sản 'ma', bán cả căn hộ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, nhóm bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc, trong đó có 3 án chung thân. Tuy nhiên tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hôm nay (7/8), ngày thứ hai phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử bị cáo Quách Mộc Tân cùng ba đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", HĐXX quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Trước đó, chiều 6/7, tại phiên tòa đại diện Viện KSND TPHCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt Quách Mộc Tân (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân) mức tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và từ 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đề nghị xử phạt 3 bị cáo còn lại cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể đề nghị xử phạt Tăng Quang Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Quang Sơn) và Nguyễn Tấn Hòa (Phó Giám đốc Công ty An Lạc Tân) cùng mức án tù chung thân; Nguyễn Lai (Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc Land) 20 năm tù.

Viện Kiểm sát xác định tổng số tiền các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự gần 372 tỷ đồng, trong đó hơn 315 tỷ đồng đến nay chưa được khắc phục.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và thị trường bất động sản, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Một góc phòng xử án.

Theo cáo trạng, Công ty An Lạc Tân do Quách Mộc Tân làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản. Trong quá trình hoạt động, Tân đã chỉ đạo cấp dưới cùng các doanh nghiệp liên kết tự lập, quảng bá nhiều dự án khu dân cư không có thật, đồng thời nhận phân phối các căn hộ nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, thậm chí cả những căn hộ không tồn tại để huy động vốn của khách hàng.

Nhóm bị cáo sử dụng pháp nhân của Công ty Quang Sơn, Công ty Thiên Lộc Land cùng nhiều sàn môi giới, cộng tác viên quảng bá sai sự thật về tình trạng pháp lý của các dự án, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nền đất, căn hộ và cam kết bàn giao đúng tiến độ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết mà chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cũng theo cáo trạng, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 304,8 tỷ đồng của 265 bị hại, đã hoàn trả hơn 45,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 259,9 tỷ đồng.

Ngoài số bị hại đã được xác định trong vụ án, cáo trạng còn nêu nhiều khách hàng tại các dự án An Lạc Riverside, An Trần Đại Nghĩa và dự án nhà ở xã hội The Western Capital chưa gửi đơn tố cáo.

Số tiền Công ty An Lạc Tân đã thu của các khách hàng này hơn 67 tỷ đồng, mới hoàn trả gần 12,7 tỷ đồng, còn hơn 55,5 tỷ đồng chưa được khắc phục. Vì vậy, tổng số tiền Quách Mộc Tân phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định gần 372 tỷ đồng, trong đó hơn 315 tỷ đồng đến nay chưa được khắc phục.

Ngoài hành vi lừa đảo, Quách Mộc Tân còn bị truy tố về tội "Rửa tiền" do sử dụng 1 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để đặt cọc mua nhiều thửa đất, sau đó hoàn tất thủ tục sang tên, chuyển nhượng cho doanh nghiệp do mình thành lập nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có.