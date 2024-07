TPHCM lại nở rộ dự án 'ma'

TPO - Thị trường bất động sản TPHCM đang “nóng” trở lại với hàng loạt dự án “ma”, kinh doanh theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" khiến công an phải vào cuộc điều tra.

Không có dự án

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây lại xuất hiện trở lại tình trạng rao bán dự "ma". Cụ thể, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển nhà An Phú do ông Nguyễn Duy Linh làm tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật rao bán hàng loạt dự án “ma” như Khu dân cư Liên Phường Star, khu dân cư Long Trường Village, Long Trường Village 2, Long Trường Village 3, Long Trường Riverside, khu dân cư Lộc Điền, khu dân cư Gò Cát 1, Gò Cát 2, Gò Cát 3, Gò Cát Lucky, khu dân cư Long Thạnh Mỹ Village...

Khi giao dịch với các khách hàng, Nguyễn Duy Linh yêu cầu khách hàng nộp tiền, chuyển tiền, ký kết nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh tại các dự án khu dân cư nhưng thực chất đều chưa được các cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty CP Kinh doanh và Phát triển nhà An Phú do Nguyễn Duy Linh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an tìm bị hại

Công an TPHCM cũng đang tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “ma” của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia.

Quá trình điều tra vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Hoàng Mạnh Cường và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án trên địa bàn TPHCM, như Khu dân cư Central House đường 4, Khu dân cư đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát.

Tuy nhiên, ông Cường đã tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các dự án không có thật, đưa thông tin về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời hứa hẹn mức lợi nhuận cao khi đầu tư vào các dự án để tạo sự tin tưởng từ khách hàng...

Từ đó, ông Cường đã sử dụng pháp nhân Công ty CP Bất động sản Phát An Gia và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia (đều do Cường làm chủ) để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng, phiếu thu thanh toán tiền chuyển nhượng 140 nền đất với 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng. Số tiền trên, ông Cường sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện theo cam kết với khách hàng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tương tự, quá trình điều tra ban đầu của Công an TPHCM xác định, ông Quách Mộc Tân, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân và một số đối tượng liên quan đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép chủ đầu tư, tự lấy tên dự án Khu dân cư An Lạc Riverside (Trần Đại Nghĩa, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM). Từ đó, chiếm đoạt số tiền đã thu của khách hàng khoảng 4.174.500.000 đồng.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo ai là bị hại đã tham gia ký hợp đồng thỏa thuận nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc các dự án trên, đề nghị liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.