Khởi tố 22 đối tượng trong vụ lập dự án 'ma' lừa đảo khách hàng ở Đồng Nai

TPO - Các đối tượng vẽ dự án “ma” lừa bán cho hàng chục người, chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc, có địa chỉ tại quận Tân Bình, TPHCM) cùng 21 đối tượng khác là nhân viên, quản lý cấp dưới của An và những người có liên quan đến Công ty Lộc Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, vào ngày 31/8, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Trảng Bom đã bắt quả tang hàng chục nhân viên của Công ty Lộc Phúc đang tổ chức môi giới cho nhiều khách hàng đến xem dự án tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom).

Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ TPHCM) là chủ của Công ty Lộc Phúc và thuê An làm tổng giám đốc.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định, từ khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc tự vẽ dự án tại một số địa phương và quảng bá rầm rộ, dụ dỗ, lừa khách hàng từ TPHCM để đưa đến các dự án “ma” tại Đồng Nai. Đến nay, công ty này đã lừa bán sản phẩm từ các dự án “ma” cho khoảng 60 người, thu bất chính số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.