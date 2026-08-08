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Sức khỏe

Nhộn nhịp khám sức khỏe miễn phí ngày cuối tuần ở TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Sáng cuối tuần, đông người dân phường An Hội Tây (TPHCM) xếp hàng chờ đến lượt khám sức khỏe miễn phí, với mong muốn sớm biết tình trạng sức khỏe của mình.

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Sáng 8/8, rất đông người dân tại phường An Hội Tây (TPHCM) đã có mặt tại các điểm khám sức khỏe miễn phí do địa phương tổ chức. Nhiều người tranh thủ ngày nghỉ để kiểm tra sức khỏe, với mong muốn qua đợt khám biết sớm những vấn đề mà lâu nay chưa có điều kiện kiểm tra.
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Tại Trạm Y tế phường An Hội Tây, lượng người đến khám khá đông từ buổi sáng. Với người lớn tuổi, việc được khám sức khỏe cũng là dịp để kiểm tra lại tình trạng cơ thể sau một thời gian không thường xuyên đi khám.
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Việc tổ chức khám vào cuối tuần giúp những người đang đi làm có thêm thời gian tham gia. Bà Lê Thúy Hồng (46 tuổi, kinh doanh tự do) cho biết ngày thứ Bảy thuận tiện hơn ngày thường, bởi những ngày trong tuần và thường bận công việc. Theo bà Hồng, nếu tự đi khám và tầm soát sức khỏe, nhiều người có thể còn ngần ngại. Trong khi đó, chương trình khám miễn phí tạo điều kiện để người dân chủ động kiểm tra sức khỏe hơn. “Hy vọng là không phát hiện ra bệnh gì. Tôi mong được bác sĩ tư vấn thêm về chế độ ăn uống và lối sống để duy trì sức khỏe", bà Hồng bày tỏ.
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Với nhiều người lớn tuổi, việc được khám sức khỏe cũng là dịp để kiểm tra lại tình trạng cơ thể sau một thời gian không thường xuyên đi khám. Ông Nguyễn Trung Chơn, 66 tuổi, nhà cách điểm khám khoảng 600-700m, cho biết ông đã nghỉ hưu. Khi còn đi làm, ông thường được cơ quan tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Sau khi nghỉ hưu, ông chủ yếu đi khám tại bệnh viện khi xuất hiện triệu chứng đau, bệnh rõ rệt. Ông Chơn đánh giá việc tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí vào thứ Bảy là thuận tiện, bởi ngày thường nhiều người còn bận công việc.
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Tại các điểm khám, người dân được hướng dẫn thực hiện các bước khám theo từng nhóm tuổi. Với người từ 18 tuổi trở lên, ngoài khai thác tiền sử bệnh và khám chuyên khoa, người dân được thực hiện một số xét nghiệm cơ bản như tổng phân tích tế bào máu, đường máu và xét nghiệm nước tiểu. Lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo quy định.
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Tại phường An Hội Tây, bên cạnh Trạm Y tế phường, chương trình còn được triển khai tại Trường Mầm non Sóc Nâu và một số địa điểm khác nhằm tạo điều kiện để người dân ở các khu vực lân cận dễ dàng tiếp cận. Địa phương cũng phối hợp với các cơ sở y tế và trường học để tổ chức khám theo từng nhóm đối tượng.
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Với trẻ dưới 6 tuổi, các bác sĩ khám tập trung khám vào một số nội dung tập như tiền sử bệnh, dinh dưỡng, tiêm chủng, các chỉ số tăng trưởng, sự phát triển tinh thần, vận động và khám tổng quát. Trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi được đánh giá dinh dưỡng, đo chiều cao, cân nặng, BMI, khám các chuyên khoa và sàng lọc một số vấn đề thường gặp.
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Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sóc Nâu, cho biết việc tổ chức khám sức khỏe ngay trước thềm năm học mới giúp nhà trường và phụ huynh có thêm cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ.
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Qua đó, những vấn đề sức khỏe nếu có thể được phát hiện sớm để có hướng chăm sóc, điều trị và phòng ngừa phù hợp. Theo bà Vân, việc tổ chức khám vào cuối tuần cũng tạo thuận lợi cho phụ huynh, nhất là những người đi làm trong các ngày thường, có thể sắp xếp thời gian đưa con đến khám.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu và các bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Ngoài các điểm khám cố định, ngành y tế còn tổ chức khám lưu động tại doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại.

Sau 2 tháng triển khai, TPHCM đã có hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Anh Nhàn
#Chương trình khám sức khỏe cuối tuần tại TPHCM #Khám sức khỏe miễn phí cho người dân #Ưu điểm khám vào cuối tuần cho người đi làm #Khám sức khỏe cho trẻ em trước năm học mới #Tác động của chương trình khám sức khỏe cộng đồng

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