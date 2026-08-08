Nhộn nhịp khám sức khỏe miễn phí ngày cuối tuần ở TPHCM

Chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu và các bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Ngoài các điểm khám cố định, ngành y tế còn tổ chức khám lưu động tại doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại.

Sau 2 tháng triển khai, TPHCM đã có hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.