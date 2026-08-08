Từ 1 đến 100 trung tâm sau 2 năm, a.SENSE tái định nghĩa thói quen chăm da

Chạm mốc 100 trung tâm sau 2 năm thành lập, hệ thống làm đẹp tiện ích a.SENSE khẳng định sức hút của mô hình Everyday Beauty “ngay dưới chân nhà” - nơi chăm sóc da mặt chuyên nghiệp trở thành thói quen thoải mái, đều đặn của cư dân đô thị.

Đưa việc chăm da thành thói quen thường nhật

Từ những điểm chạm đầu tiên, a.SENSE Everyday Beauty vừa chính thức cán mốc 100 trung tâm chỉ sau 2 năm thành lập - hiện diện tại tầng trệt các tòa chung cư, đại đô thị và các khu phố lớn, đưa dịch vụ chăm sóc da mặt chuyên nghiệp về sát nhất với nơi khách hàng sinh sống và làm việc.

Sự bứt phá của a.SENSE dựa trên triết lý nhất quán: “Ghé là tiện. Đều là ích.” Không giống việc chăm da tại nhà, dịch vụ chăm sóc da mặt tại a.SENSE có sự tham gia của kỹ thuật viên tay nghề cao, cùng thiết bị chuyên dụng và sản phẩm Sonwa được kiểm soát chặt chẽ về thành phần - tạo ra hiệu quả mà thói quen tại nhà khó đạt được. Giới chuyên môn khẳng định: làn da khỏe mạnh và lão hóa chậm là kết quả tích lũy của sự kiên trì hàng tuần, không phải từ những buổi điều trị ngắt quãng.

a.SENSE xây dựng hành trình chăm sóc da mặt theo từng bước. Bộ ba liệu trình Facial Series Da tươi mọng nước, Tăng sáng tự nhiên, Sạch sâu cân bằng giải quyết các nhu cầu cơ bản của làn da đô thị, phù hợp để bắt đầu thói quen định kỳ. Với khách hàng muốn đi sâu hơn, 3 liệu trình công nghệ cao Tái sinh làn da EXOSOME, Căng khỏe NANO và Săn chắc vùng mắt COLLAGEN - kết hợp sản phẩm cao cấp nhập khẩu từ Ý - mang đến hiệu quả tái sinh da chuyên sâu rõ rệt. Đáng chú ý, ngày càng nhiều khách hàng nam chủ động đặt lịch định kỳ, cho thấy nhu cầu duy trì làn da khỏe mạnh đang trở thành ưu tiên của cả hai giới.

Từ Facial Series cơ bản đến công nghệ EXOSOME chuyên sâu - hành trình chăm sóc da mặt chuyên nghiệp tại a.SENSE phù hợp với từng nhu cầu và tình trạng da.

Làm đẹp tiện ích trọn vẹn trong một lần ghé

Phong cách sống tiện ích của a.SENSE không chỉ dừng lại ở chăm sóc da mặt. Cùng trong một lần ghé, khách hàng có thể trải nghiệm thêm dịch vụ chăm sóc tóc và da đầu (Hair Spa Series) giúp làm sạch, cân bằng da đầu và nuôi dưỡng mái tóc khỏe đẹp; Thư giãn cổ vai gáy giảm căng cơ hiệu quả sau nhiều giờ làm việc trước màn hình; và dịch vụ Nails đa dạng, phục vụ nhanh gọn phù hợp lịch trình bận rộn. Tất cả trong cùng một địa điểm, ngay tại khu dân cư, không cần sắp xếp thêm lịch, không cần di chuyển xa. Ghé là tiện - đều là ích.

Tại a.SENSE, tốc độ mở rộng chỉ có ý nghĩa khi chất lượng được giữ vững. Với mô hình đào tạo kiềng ba chân: Trung tâm đào tạo chuyên biệt kết hợp hub thực chiến tại chi nhánh, cùng sự hợp tác với các trường đại học, cao đẳng - a.SENSE duy trì chất lượng tay nghề kỹ thuật viên và quy trình chăm sóc da mặt nhất quán trên toàn hệ thống: 100 trung tâm, một tiêu chuẩn.

Song hành cùng cột mốc 100 trung tâm, a.SENSE ra mắt Loyalty App a.SENSE Everyday Beauty. Khách hàng tích điểm mỗi lần ghé định kỳ và mỗi lần mua dịch vụ, dùng điểm đổi dịch vụ yêu thích và nhận quà khi thăng hạng từ Member → Silver → Gold → Platinum.

Khi thói quen chăm da được gắn với phần thưởng có giá trị thực - “ghé đều” trở thành lựa chọn tự nhiên, không cần nhắc nhở.

Hướng tới 2.000 điểm chạm - a.SENSE mang dịch vụ làm đẹp tiện ích đến gần nhất với mọi người Việt đô thị.

100 trung tâm và hành trình vẫn đang tiếp tục

Chạm mốc 100 cơ sở sau 2 năm là minh chứng rõ ràng: khi chăm sóc da mặt chuyên nghiệp đủ gần, đủ tin cậy và đủ tiện lợi - nó tự nhiên trở thành một phần trong nhịp sống hàng tuần của người Việt đô thị. Làn da không cần “cứu nguy” - chỉ cần được duy trì đều đặn. Đó là cách duy nhất để có làn da khỏe mạnh bền vững và làm chậm lão hóa.

Hướng tới mục tiêu 2.000 điểm chạm trong tương lai, a.SENSE sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và hoàn thiện hệ sinh thái làm đẹp tiện ích - để không ai còn phải chọn giữa da đẹp và lịch trình bận rộn.

“Ghé là tiện. Đều là ích.”

Tìm trung tâm a.SENSE gần nhất tại: asense.vn