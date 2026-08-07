Bác sĩ Quân y khuyến cáo cách nhận biết và phòng ngừa Covid-19 trước các biến thể mới

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh, khiến số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại ở nhiều địa phương. ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy – Giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y cho rằng người dân không nên hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, cần nhận biết sớm triệu chứng và chủ động phòng bệnh.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trở lại. Dù phần lớn trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ, ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi các biến thể mới của SARS-CoV-2 đang tiếp tục lưu hành và có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng.

Theo ghi nhận, các biến thể đang được phát hiện gồm NB.1.8.1, XFG.1.1 và đặc biệt là BA.3.2 - một biến thể Omicron, đôi khi được truyền thông gọi là “biến thể ve sầu”. Đây đều là các biến thể thuộc dòng Omicron với khả năng lây truyền cao hơn, khiến nguy cơ tái nhiễm vẫn hiện hữu do miễn dịch suy giảm theo thời gian. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy các biến thể này gây bệnh nặng hơn so với những biến thể Omicron trước đó.

ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy – Giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y.

Đau họng, khàn tiếng có thể là dấu hiệu sớm của Covid-19

Theo ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy – Giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y, đau họng là một trong những triệu chứng thường gặp ở người mắc Covid-19, đặc biệt với các biến thể mới hiện nay.

"Viêm họng là hiện tượng lớp niêm mạc cổ họng bị viêm nhiễm và tổn thương do nhiều nguyên nhân khác nhau. Với Covid-19, virus SARS-CoV-2 có thể gây khô rát họng, phù nề vùng hầu họng, viêm thanh quản, thậm chí xâm lấn trực tiếp vào dây thần kinh thanh quản. Đây là nguyên nhân khiến người bệnh xuất hiện tình trạng đau họng hoặc khàn tiếng ngay từ những ngày đầu mắc bệnh", ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy cho biết.

Ngoài đau họng, người mắc Covid-19 còn có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau đầu, nghẹt mũi, chảy nước mũi, mất khứu giác hoặc vị giác, khó thở. Một số trường hợp còn có biểu hiện đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Theo ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy, không phải tất cả người mắc Covid-19 đều có biểu hiện giống nhau. Có người gần như không có triệu chứng, có người chỉ mệt nhẹ nhưng cũng có những trường hợp diễn tiến nặng hơn, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi hoặc mắc bệnh nền.

ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy cho biết thêm, nhiều người vẫn nghĩ Covid-19 chỉ gây tổn thương phổi. Tuy nhiên, trên thực tế SARS-CoV-2 là virus có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

"Phổi là cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất nhưng virus cũng có thể gây tổn thương tim, gan, thận và nhiều hệ cơ quan khác. Vì vậy Covid-19 là bệnh lý đa cơ quan. Người bệnh sau khi phát hiện dương tính cần được theo dõi trong suốt quá trình mắc bệnh để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường", ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy nhấn mạnh.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc bệnh phổi mạn tính cần theo dõi sức khỏe sát sao hơn do nguy cơ biến chứng cao hơn so với người khỏe mạnh.

Biến thể mới lây lan nhanh nhưng người dân không nên hoang mang

Đối với biến thể BA.3.2 (biến thể "ve sầu"), ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy cho rằng điều đáng quan tâm nhất hiện nay là khả năng lây lan nhanh chứ không phải mức độ nặng của bệnh.

Theo bác sĩ, các dữ liệu hiện có cho thấy chưa có bằng chứng biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể Omicron trước đây. Tuy nhiên, khả năng né tránh miễn dịch khiến nhiều người từng mắc Covid-19 hoặc đã tiêm vaccine vẫn có thể tái nhiễm.

Theo ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy việc duy trì tiêm chủng, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng bệnh vẫn là cách hiệu quả nhất.

"Người dân không nên quá lo lắng nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan. “Người có triệu chứng nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời", ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy khuyến cáo.

Theo ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy, dù virus liên tục xuất hiện biến thể mới nhưng việc duy trì tiêm chủng, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng bệnh vẫn là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trong đó, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn giúp loại bỏ virus trước khi tiếp xúc với mắt, mũi, miệng.

Người dân cần duy trì thói quen che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi. Khẩu trang vẫn cần được sử dụng đúng thời điểm tại những nơi đông người, không gian kín hoặc thông gió kém như xe buýt, thang máy, rạp chiếu phim hay các phương tiện giao thông công cộng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người cao tuổi và người có bệnh nền cần đảm bảo tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người đang có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Theo ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy, một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là tâm lý chủ quan vì từng mắc Covid-19 nên cho rằng cơ thể đã có miễn dịch lâu dài.

"Thực tế, miễn dịch sẽ giảm dần theo thời gian, trong khi các biến thể mới có khả năng né tránh miễn dịch tốt hơn nên việc tái nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra", ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy phân tích.

Bên cạnh đó, người dân không nên tự ý mua thuốc kháng virus hoặc kháng sinh để điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc lạm dụng thuốc không chỉ không mang lại hiệu quả mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc và gây nhiều tác dụng không mong muốn.

ThS, Bác sĩ Phạm Xuân Huy nhấn mạnh, trong giai đoạn các biến thể mới của Covid-19 tiếp tục xuất hiện, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu như đau họng, mệt mỏi, sổ mũi, thực hiện xét nghiệm khi cần thiết, theo dõi sức khỏe và tuân thủ các biện pháp phòng bệnh sẽ góp phần giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ những người có nguy cơ cao và giảm áp lực cho hệ thống y tế.