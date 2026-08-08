Dịp vu lan này, cùng Ensure Gold lắng nghe những điều ba mẹ chưa nói

Bận rộn với cuộc sống riêng, phía sau mỗi người con trưởng thành vẫn luôn có điểm tựa vững chắc: cha mẹ, nguồn hy vọng của gia đình. Không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn, mùa Vu Lan còn là lời nhắc để mỗi người con hiểu cha mẹ hơn và quan tâm đến sức khỏe cha mẹ bằng những hành động thiết thực.

Thấu hiểu thương yêu, vẹn tròn chữ hiếu

Cha mẹ thường được nhớ đến qua những vai trò rất quen thuộc: người luôn thức khuya chờ con về, người sẵn sàng gác lại những mong muốn của bản thân để ưu tiên gia đình, hay người luôn động viên con mỗi khi gặp khó khăn. Nhưng trước khi trở thành cha mẹ, họ cũng từng có những sở thích và hoài bão riêng nhưng đã tạm gác lại vì gia đình.

Chỉ khi dành nhiều thời gian trò chuyện hơn, người con mới thấu hiểu những tâm tư ấy. Có người lần đầu biết cha mình từng rất đam mê nhiếp ảnh nhưng gác lại để chăm lo cho gia đình. Có người nhận ra mẹ luôn yêu thích những chuyến đi nhưng nhiều năm chỉ chọn ở nhà để dành dụm cho con cái học hành. Chính những điều ấy giúp người con hiểu rằng sức mạnh của cha mẹ không đến từ những điều lớn lao, mà được tạo nên từ lựa chọn âm thầm vì con trong nhiều thập kỷ.

Hiểu hơn về cha mẹ cũng là lúc người con nhận ra một điều khác: điểm tựa của cả gia đình nay đang bước vào hành trình tuổi tác với những thay đổi về sức khỏe.

Sau nhiều tháng mới có dịp về nhà, anh Trọng Nghĩa (40 tuổi, TP.HCM) chuẩn bị một bữa tiệc với toàn những món bố mẹ yêu thích. Thế nhưng ông bà chỉ ăn mỗi món một ít. "Trước giờ bố mẹ ít khi kể về tình hình sức khỏe nên tôi cứ nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Đến lúc ấy mới nhận ra sức khỏe của ông bà đã thay đổi nhiều hơn mình tưởng." – anh cho biết.

Mỗi lần cả nhà cùng xem chương trình du lịch trên tivi, mẹ chị Quỳnh Anh (32 tuổi, Hà Nội) đều hào hứng nói muốn đến thăm nhiều phong cảnh đẹp trên cả nước. Nhưng mỗi khi con ngỏ ý đưa đi, bà lại từ chối vì muốn dành tiền cho con cháu. Chị kể: "Mãi sau tôi mới hiểu, suốt nhiều năm qua, mẹ đã quen nghĩ cho gia đình trước khi nghĩ đến bản thân. Đằng sau mỗi lời từ chối không phải vì mẹ không muốn đi, mà vì mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con cháu."

Mùa Vu Lan là thời điểm ý nghĩa để con cái dành thêm thời gian và quan tâm cho cha mẹ

Chăm sóc nhiều hơn cho cha mẹ - người đã chăm lo cho gia đình

Từ sau 40 tuổi, sức khỏe khối cơ và miễn dịch có thể suy giảm dần theo thời gian, từ đó có thể gây ảnh hưởng sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống. Những dấu hiệu không phải lúc nào cũng rõ ràng, mà thường âm thầm hiện diện trong cuộc sống thường nhật của cha mẹ như: đứng lên phải chống tay, đi lại chậm hơn trước, leo cầu thang nhanh mệt hay việc cầm nắm đồ vật không còn chắc chắn như trước. Nhận biết những thay đổi này từ sớm là bước đầu để có những chăm sóc phù hợp cho cha mẹ lớn tuổi.

Vì vậy, mùa Vu Lan đến, lòng biết ơn không chỉ được trao gửi qua lời yêu thương, mà còn được thể hiện qua sự thấu hiểu và đồng hành cùng cha mẹ duy trì lối sống khỏe mạnh, từ vận động phù hợp, kiểm tra sức khỏe định kỳ đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Đó cũng là cách người con trao lại sức mạnh cho những người đã âm thầm dành hết sức lực và tâm trí cho gia đình.

Chứng kiến việc cha mẹ chỉ gắp vài đũa trong cả bữa cơm, anh Trọng Nghĩa nhận ra sức khỏe bố mẹ đã thay đổi. Anh bắt đầu dành thời gian để đưa ông bà đi khám định kỳ và tìm hiểu về dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi. “Gia đình tôi bổ sung Ensure Gold vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày như một cách hỗ trợ bố mẹ duy trì thể trạng và sức khỏe bên cạnh các bữa ăn.”

Sau chuyến đi ngắn đầu tiên cùng mẹ, chị Quỳnh Anh nhận ra điều khiến mẹ vui không chỉ là được đi đây đó, mà là cảm giác mình vẫn đủ khỏe để tận hưởng những trải nghiệm mới: “Tôi quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống, vận động và lựa chọn Ensure Gold để đồng hành cùng mẹ trong việc bổ sung dinh dưỡng hằng ngày.”

Vu Lan là dịp để lòng biết ơn được thể hiện bằng những hành động thiết thực

Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người con nhìn lại hành trình của cha mẹ, hiểu hơn về những điều họ đã âm thầm dành cho gia đình và biến sự biết ơn thành những hành động chăm sóc thiết thực. Bởi món quà ý nghĩa nhất không chỉ là một lời cảm ơn, mà là giúp cha mẹ có đủ sức khỏe để tiếp tục tận hưởng cuộc sống và đồng hành cùng con cháu.

Ensure Gold từ Abbott đồng hành cùng những người con trên hành trình ấy. Là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, Ensure Gold với công thức tác động kép giúp chăm sóc sức khỏe cha mẹ với các lợi ích: HMB hỗ trợ tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG (Beta Glucan từ nấm men) hỗ trợ tăng cường miễn dịch.