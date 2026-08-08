Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Cuộc đấu giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi

Minh Vũ

TPO - Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc hai lứa tiểu hoa đán khác nhau. Hai mỹ nhân có những điểm chung về thời trang, khiến khán giả đưa lên bàn cân so sánh.

Theo QQ, những ngày qua cuộc chiến giữa hai nhóm người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi lan rộng, liên tục trở thành đề tài hot trên các trang mạng xã hội. Sau đó, họ dần chuyển sang công kích đối phương, nhiều tin tức tiêu cực của hai nữ diễn viên bị nhắc lại.

Nguồn cơn đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Vogue China tháng 8. Cô được xuất bản tới 3 phiên bản bìa khác nhau, là đãi ngộ hiếm có ở Trung Quốc. Vì vậy, nhiều người cho rằng địa vị và danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba hơn hẳn các nghệ sĩ hiện tại.

Sau đó, người hâm mộ của Lưu Diệc Phi tổng kết đãi ngộ Vogue dành cho thần tiên tỷ tỷ để chứng minh cô mới là người được Vogue coi trọng nhất. Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ lưu lượng đầu tiên bước lên Vogue, khi xuất hiện trong sự kiện do tạp chí này tổ chức, cô cũng được sắp xếp xuất hiện ở vị trí cuối cùng thể hiện sự trân trọng của ban tổ chức với nghệ sĩ.

luu-diec-phi12.jpg
luu-diec-phi8.jpg
Trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại, chỉ có Địch Lệ Nhiệt Ba là không kém cạnh Lưu Diệc Phi về tài nguyên tạp chí, quảng cáo thương mại.

Lưu Diệc Phi được xếp ở nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, Địch Lệ Nhiệt Ba ở nhóm 1990, về sự nghiệp điện ảnh cả hai vốn không có điểm chung. Tuy nhiên, họ có sự cạnh tranh về tài nguyên thời trang và quảng cáo. Đây không phải lần đầu người hâm mộ của hai nghệ sĩ nảy sinh tranh cãi về doanh số và sức hút của bìa tạp chí. Hồi tháng 9/2025, cũng xảy ra tình trạng gây lộn tương tự.

Thực chất, giới giải trí Hoa ngữ có nhiều cuộc đua về danh tiếng. Người hâm mộ lúc đầu muốn chứng minh thần tượng của mình có địa vị cao hơn, sau đó tranh cãi đi xa trở thành những trận công kích mạt sát ngôi sao. Nhiều tài khoản đăng tải hàng loạt bài viết so sánh, "dìm hàng" đối phương.

Theo Sina, hiện tại là thời điểm "thịnh thế" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương hai lần được Vogue chọn chứng minh vị thế của cô trong giới thời trang Trung Quốc. Trước đó, trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1990, chỉ có Châu Đông Vũ từng được Vogue mời chụp hình và là tam kim ảnh hậu trẻ nhất lịch sử. Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn thành việc trở thành gương mặt trang bìa trên 5 tạp chí thời trang quan trọng nhất của Trung Quốc, thành tích này bằng với Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, bộ phim Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vượt mốc 2,2 tỷ NDT, Maoyan dự kiến doanh thu của bộ phim sẽ đạt mốc 2,6 tỷ NDT. Đây là tác phẩm điện ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đã chờ đợi sau 8 năm, khai thông sự bế tắc trên con đường tiến lên màn ảnh rộng của nữ diễn viên.

luu-diec-phi11.jpg
luu-diec-phi6.jpg
Lưu Diệc Phi và Nhiệt Ba vốn thuộc hai lứa nghệ sĩ khác nhau, khó so sánh thành tích sự nghiệp.

Thành tích điện ảnh này hơn hẳn so với đàn chị Lưu Diệc Phi, người từng bị coi là "thuốc độc phòng vé" Trung Quốc, đóng phim nào cũng lỗ. Lưu Diệc Phi từng vươn ra thế giới khi nhận được vai Hoa Mộc Lan trong Mulan, nhưng dự án này cũng không thành công.

Minh Vũ
#Lưu Diệc Phi #Địch Lệ Nhiệt Ba #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Đội bóng nữ Thiếu Lâm #Mulan #Hoa Mộc Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe