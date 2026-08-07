Không tin nổi đây là Victoria Beckham ở tuổi 52

TPO - Victoria Beckham liên tiếp gây chú ý khi diện bikini đen, khoe vòng eo phẳng và đôi chân săn chắc trong chuyến nghỉ dưỡng cùng David Beckham trên Địa Trung Hải. Ở tuổi 52, cựu thành viên Spice Girls giữ dáng bằng lịch tập 5 buổi mỗi tuần và chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Loạt ảnh gây chú ý của Victoria

Victoria cùng David Beckham và các con đang tận hưởng kỳ nghỉ hè trên Địa Trung Hải. Trong những hình ảnh mới nhất tại Saint-Tropez, Pháp, nhà thiết kế xuất hiện trên boong siêu du thuyền Seven với bộ bikini đen cổ yếm.

Thiết kế có những đường cắt cúp xuyên thấu giúp Victoria khoe vòng eo phẳng, cánh tay săn chắc. Cô kết hợp trang phục cùng kính râm bản lớn, phối mũ rộng vành.

Victoria đã bước sang tuổi 52. Dù không còn hoạt động âm nhạc thường xuyên, cựu thành viên Spice Girls vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai gắn liền hình ảnh Posh Spice từ cuối thập niên 1990.

Vóc dáng săn chắc của Victoria Beckham ở tuổi 52.

Trong kỳ nghỉ tại Saint-Tropez, Victoria đi cùng David Beckham, con trai Romeo và bạn gái Kim Turnbull. Cựu danh thủ người Anh cũng gây chú ý khi diện quần bơi, khoe cơ thể săn chắc ở tuổi 51.

Trước khi đến Saint-Tropez, vợ chồng Beckham nghỉ dưỡng tại Formentera, Tây Ban Nha. Victoria diện bikini đen, khoe eo thon và hình thể săn chắc. Sau chuyến dạo biển, David tự tay chuẩn bị tiệc nướng cho gia đình trên boong tàu.



Gia đình Beckham di chuyển qua nhiều khu vực thuộc quần đảo Balearic và miền Nam nước Pháp bằng siêu du thuyền Seven, được cho là có giá khoảng 16 triệu bảng Anh. David và Victoria mua chiếc thuyền dài khoảng 40 m vào năm 2022, sau khi sở hữu một du thuyền nhỏ hơn cùng tên.

Seven có 5 cabin, đủ chỗ nghỉ cho 10 khách và 7 thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền còn được trang bị bồn tắm spa trên boong, khu vực chứa thiết bị giải trí dưới nước và môtô nước. Tên gọi Seven được lấy từ số áo nổi tiếng trong sự nghiệp của David, đồng thời là tên đệm của con gái út Harper.

Kỷ luật khắc nghiệt của bà Beck

Vóc dáng mảnh mai, eo thon, cánh tay và đôi chân săn chắc của bà Beck là kết quả của quá trình tập luyện khắc nghiệt trong nhiều năm.

Bobby Rich - huấn luyện viên riêng của vợ chồng Beckham - cho biết Victoria xem việc tập luyện là phần không thể thiếu trong cuộc sống, thậm chí coi việc tập luyện giống như đánh răng. Đó là điều cô ấy muốn và cần thực hiện, giúp cô ấy bắt đầu ngày mới”, Bobby Rich nói với Vogue.

Victoria và David tập cùng huấn luyện viên khoảng 5 ngày mỗi tuần. Khi phải di chuyển, họ chuyển sang tập trực tuyến thay vì tạm dừng. Chương trình được xây dựng theo chu kỳ cả năm, kết hợp tập sức mạnh, sức bền, tim mạch, khả năng vận động và phục hồi.

Trước đây, Victoria nổi tiếng với thói quen chạy từ 5-7 km vào sáng sớm, sau đó tiếp tục tập chân, tay và thực hiện nhiều bài plank. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cô giảm khối lượng cardio và chuyển trọng tâm sang tập sức mạnh.

Victoria Beckham có chế độ ăn kiêng và giữ dáng nghiêm ngặt.

Các buổi tập của Victoria có thể gồm squat, nâng tạ qua đầu, cử tạ, động tác kéo đẩy và bài tập riêng cho thân trên hoặc thân dưới. Huấn luyện viên thường thay đổi cường độ, thời gian nghỉ và cấu trúc bài tập để cơ thể tiếp tục thích nghi.

Victoria tập tạ đều đặn khoảng 4-5 năm nay. Mục tiêu hiện tại của nhà thiết kế không chỉ giữ cơ thể thon gọn mà còn xây dựng cơ bắp, sức mạnh và khả năng vận động lâu dài.

Song song với tập luyện, Victoria thực hiện chế độ ăn uống có tính kỷ luật cao. David Beckham từng chia sẻ bà Beck gần như chỉ ăn cá nướng và rau hấp trong hơn 25 năm, rất hiếm khi thay đổi thực đơn.

Một bữa ăn được Victoria lựa chọn gần đây gồm salad rau diếp, măng tây, bơ và xốt tahini; cá hồi nướng dùng cùng bông cải xanh, cà rốt và xốt chanh, món tráng miệng là các loại quả mọng.

Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans nhận định bữa ăn cung cấp protein và omega-3 từ cá hồi, chất xơ và chất chống oxy hóa từ rau, quả mọng, cùng chất béo có lợi từ bơ và tahini. Tuy nhiên, thực đơn có thể bổ sung nguồn carbohydrate để bảo đảm năng lượng, nhất là khi Victoria tập luyện thường xuyên.

Nhà thiết kế cũng từng chia sẻ thói quen bắt đầu ngày mới bằng một lượng nhỏ giấm táo. Sau đó, cô dùng sinh tố xanh gồm rau bina, bông cải xanh, cần tây, dưa chuột, bơ, táo, chanh và gừng.

Sau buổi tập, Victoria bổ sung một loại sinh tố khác với bột whey protein, quả mọng, hạnh nhân, táo và chuối. Cô còn sử dụng hỗn hợp gừng, chanh, tiêu đen và nghệ trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.