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Pháp luật

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Dùng hồ sơ vay đáo hạn giả để lừa hơn 7 tỷ đồng

Hoài Văn

TPO - Đưa thông tin gian dối về 3 khách hàng cần tiền đáo hạn ngân hàng, hai đối tượng ở Đà Nẵng khiến một phụ nữ sập bẫy, chuyển hơn 7,1 tỷ đồng. Cả hai vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 8/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh CA

Trước đó, ngày 14/7, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện Sen có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Tập trung xác minh, cơ quan công an làm rõ Sen và Linh đã tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch).

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ cá nhân, ngày 24/10/2025, Linh sử dụng thông tin cá nhân của 3 người để lập các giấy vay tiền với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng.

Linh bị cáo buộc đã giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ và đóng dấu vân tay của những người này trên các giấy vay. Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng, đưa ra lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Sau đó, Sen chụp các giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng rồi gửi qua Zalo cho bà T. Tin tưởng những thông tin trên là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết.

Cơ quan điều tra xác định Linh nhận 5,33 tỷ đồng qua các tài khoản trung gian. Người này sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, 30 triệu đồng còn lại chi tiêu cho mục đích cá nhân. Trong khi đó, Sen chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng nhận được để trả khoản nợ trước đó.

Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục. Sen chưa khắc phục khoản 1,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Sen và Linh khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an cũng điều tra hành vi có dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các đối tượng liên quan, nhằm xử lý vụ án toàn diện, đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án đến Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Hoài Văn
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