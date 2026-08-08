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Pháp luật

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Khởi tố vụ người phụ nữ mang súng quân dụng từ Campuchia về Việt Nam

Nguyễn Tiến

TPO - Mang súng ngắn cùng 6 viên đạn từ Campuchia về Việt Nam, người phụ nữ bị khởi tố sau khi bị phát hiện tại cửa khẩu Mộc Bài.

Ngày 8/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bàn giao N.T.P. (32 tuổi, quê Lào Cai) cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.

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N.P.T tại khu vực soi hành lý của Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, Ngày 31/7, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp lực lượng Hải quan kiểm tra, soi chiếu hành lý của P. khi người này làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong vali màu đỏ của P. có một túi xách màu trắng. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay cùng 6 viên đạn có đầu bằng kim loại nằm trong ổ đạn.

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Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của N.T.P. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, P. khai trong thời gian ở Phnom Penh (Campuchia) đã đặt mua khẩu súng và số đạn trên qua mạng xã hội Telegram với giá 11,6 triệu đồng. Người này cất giấu số vũ khí trong hành lý, mang về Việt Nam với mục đích phòng thân.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sau đó trưng cầu giám định tang vật. Kết quả xác định khẩu súng và 6 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

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Tang vật bị phát hiện, thu giữ sau khi tiến hành kiểm tra. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

N.T.P. được bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#vũ khí quân dụng #tàng trữ trái phép #Campuchia #Tây Ninh #khởi tố #người phụ nữ

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