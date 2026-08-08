Điểm nghẽn mặt bằng tại khu tập thể P16A Thụy Khuê

TPO - Vướng mắc giải phóng mặt bằng Ga C6, tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang từng bước được tháo gỡ tại khu tập thể P16A Thụy Khuê, mở đường cho dự án tiếp tục triển khai.