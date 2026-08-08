Điểm nghẽn mặt bằng tại khu tập thể P16A Thụy Khuê

TPO - Vướng mắc giải phóng mặt bằng Ga C6, tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang từng bước được tháo gỡ tại khu tập thể P16A Thụy Khuê, mở đường cho dự án tiếp tục triển khai.
Đến nay phần lớn các trường hợp đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự kiến trong tháng 8, chính quyền sẽ hoàn thành thu hồi đất giải phóng mặt bằng đối với 3 trường hợp nói trên.
Phần diện tích 59 m² dự kiến thu hồi gồm phần diện tích sân chung và cắt vào công trình nhà tập thể một ít có thể ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, nơi 29 trường hợp đang sinh sống, đồng thời đặt ra bài toán tái định cư.