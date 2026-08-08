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Xã hội

Điểm nghẽn mặt bằng tại khu tập thể P16A Thụy Khuê

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Vướng mắc giải phóng mặt bằng Ga C6, tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang từng bước được tháo gỡ tại khu tập thể P16A Thụy Khuê, mở đường cho dự án tiếp tục triển khai.

Dự án Ga C6 metro: Điểm nghẽn mặt bằng tại khu tập thể P16A Thụy Khuê đợi được khai thông.
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Hiện tại nhiều công trình trên đường Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang được phá dỡ, hạ giải để bàn giao mặt bằng cho dự án ga ngầm metro C6 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).
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Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ, tổng diện tích thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án là 5.954 m2 (gồm đất ở của các hộ gia đình và khu tập thể, đất tổ chức và đất giao thông).
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Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất nằm trong dự án là 47 trường hợp (37 hộ gia đình, cá nhân, 7 tổ chức, 3 hộ dân nhà tập thể P16A).
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Theo đại diện Ban Quản lý dự án, vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến nhà tập thể P16A. Có khoảng 59 m2 diện tích nhà tập thể liên quan đến 3 trường hợp bị thu hồi để thực hiện dự án ga ngầm C6.
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Đến nay phần lớn các trường hợp đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự kiến trong tháng 8, chính quyền sẽ hoàn thành thu hồi đất giải phóng mặt bằng đối với 3 trường hợp nói trên.
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Vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến nhà tập thể P16A. Có khoảng 59 m2 diện tích nhà tập thể liên quan đến 3 trường hợp bị thu hồi để thực hiện dự án ga ngầm C6. Hiện còn một trường hợp khiếu nại và 2 trường hợp thắc mắc về chính sách tái định cư. Chính quyền đã làm việc, giải đáp và dự kiến hoàn tất thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 3 trường hợp này trong tháng 8.
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Phần diện tích 59 m² dự kiến thu hồi gồm phần diện tích sân chung và cắt vào công trình nhà tập thể một ít có thể ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, nơi 29 trường hợp đang sinh sống, đồng thời đặt ra bài toán tái định cư.
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Chính quyền địa phương đề nghị điều chỉnh phương án giải phóng mặt bằng, giữ lại nhà tập thể P16A nhưng chưa được chấp thuận. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao nghiên cứu, báo cáo UBND phường Tây Hồ phương án xử lý.
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Các hộ dân có đất thu hồi dự án ga ngầm C6 đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), cách nơi ở cũ khoảng 7 km.
Trọng Tài Trọng Tài
#Ga C6 #metro Hà Nội #giải phóng mặt bằng #Thụy Khuê #tuyến metro #đô thị Hà Nội #tái định cư

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