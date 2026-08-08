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Ra Mũi Nghê trên bán đảo Sơn Trà chụp ảnh, 3 cô gái bị sóng cuốn mất tích

Thanh Hiền - Nguyễn Thành

TPO - Phát hiện 3 người trong nhóm bị sóng cuốn, anh N.T. nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng kéo ra xa.

Khoảng 6h sáng 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chụp ảnh, không may 3 người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nạn nhân bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Sơn Trà lập tức huy động các phương tiện đánh cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực bị nạn tham gia ứng cứu và thông báo cho các lực lượng chức năng.

Đến 8h cùng ngày, một tàu cá đã vớt được anh N.T. trong tình trạng sức khỏe ổn định và bàn giao cho tàu SAR 274 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu cá của ngư dân nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Mũi Nghê nằm ở phía đông bán đảo Sơn Trà, là một trong những điểm hoang sơ, đón bình minh đẹp nhất trên bán đảo.

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
#chụp ảnh #mũi Nghê #Đà Nẵng #bán đảo Sơn Trà #sóng cuốn #mất tích

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