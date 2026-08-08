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Tìm thấy thi thể người mất tích trong vụ sạt lở đất tại thủy điện ở Lào Cai

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Quàng Văn Hoàng, người mất tích trong vụ sạt lở đất tại khu vực thủy điện Mý Háng Tầu. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại lòng hồ thủy điện Nậm Xé 4, cách nơi xảy ra sạt lở khoảng 3km.

Sáng 8/8, trao đổi với phóng viên, ông Giàng A Chang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chế Tạo cho biết, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Quàng Văn Hoàng, người mất tích trong vụ sạt lở đất tại khu vực thủy điện Mý Háng Tầu.

Theo ông Chang, chiều tối 7/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân tại hồ thủy điện Nậm Xé 4, thuộc bản Lọng Bong, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La. Vị trí này cách khu vực xảy ra sạt lở khoảng 3km.

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Hiện trường khu vực sạt lở tại thủy điện Mý Háng Tầu.

Theo nhận định ban đầu, sau khi hồ chứa thủy điện Mý Háng Tầu xả nước để phục vụ công tác tìm kiếm, thi thể nạn nhân có thể đã bị dòng nước cuốn theo suối Nậm Khúc, sau đó trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Xé 4.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng xã Chiềng Lao đã tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thành Đạt - Văn Đức
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