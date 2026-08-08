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Xe ba gác tông đuôi ô tô tải trên đường dẫn cao tốc, một người tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Ngày 8/8, trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giữa xe ba gác và ô tô tải, khiến người điều khiển xe ba gác tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 8/8, một người đàn ông (khoảng 38 tuổi) điều khiển xe ba gác chở đất lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc qua xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp), do phía trước nhiều xe, nên tài xế xe ba gác đánh lái sang phải. Tuy nhiên, trong lúc chuyển làn, xe ba gác bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe ô tô tải đang dừng trên đường.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe ba gác và tài xế dính vào đuôi xe tải.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau va chạm, xe tải phải đi lên mới đưa được tài xế xe ba gác ra và đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương nặng nên không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, công an địa phương đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#Tai nạn #giao thông #tử vong #xe tải #xe ba gác #Đồng Tháp

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