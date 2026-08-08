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Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội phục vụ 30.000 lượt khách mỗi ngày

Phùng Linh

TPO - Sau 2 năm đưa vào vận hành thương mại (từ 8/8/2024 đến 8/8/2026), tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã thực hiện gần 158.000 lượt chạy tàu an toàn, vận chuyển gần 14,2 triệu lượt hành khách, góp phần giảm áp lực giao thông và lan tỏa thói quen di chuyển xanh tại Thủ đô.

Ngày 8/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thông tin về kết quả vận hành tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) sau tròn 2 năm đưa vào khai thác thương mại (8/8/2024-8/8/2026).

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Trung bình mỗi ngày tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội phục vụ 30.000 lượt khách.

Theo thông tin từ Hà Nội Metro, tính từ thời điểm đưa vào vận hành thương mại đến nay, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã đạt sản lượng vận chuyển bình quân khoảng 30.000 lượt hành khách mỗi ngày. Trải qua 2 năm khai thác, toàn bộ gần 158.000 lượt tàu chạy trên tuyến đều được bảo đảm an toàn.

Chỉ tính riêng trong hơn 7 tháng đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 8/8/2026), lượng hành khách sử dụng dịch vụ trên tuyến đã đạt gần 4,265 triệu lượt. So với cùng kỳ năm 2025, con số này ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 20,9%.

Đại diện lãnh đạo Hà Nội Metro nhận định sự gia tăng đều đặn về sản lượng hành khách là minh chứng cho thấy người dân Thủ đô ngày càng tin tưởng và ưu tiên chọn đường sắt đô thị làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Việc dịch chuyển thói quen từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng đã và đang góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm không khí, hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.

Tròn 2 năm trước, ngày 8/8/2024, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đi vào khai thác thương mại, trở thành tuyến đường sắt đô thị thứ hai của Hà Nội đi vào hoạt động. Sự xuất hiện của tuyến đã từng bước khẳng định vị thế của một phương thức vận tải công cộng khối lượng lớn hiện đại, an toàn và thuận tiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo hướng xanh và bền vững.

Thời gian tới, đại diện Hà Nội Metro khẳng định đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Trọng tâm là việc tăng cường khả năng kết nối giữa tuyến metro với các loại hình giao thông công cộng khác, kết hợp mở rộng hệ thống tiện ích phụ trợ cho hành khách tại các nhà ga.

Phùng Linh
#Metro Nhổn #Ga Hà Nội #giao thông đô thị #vận hành #khách hàng #giao thông xanh #đường sắt

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