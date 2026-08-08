Đà Nẵng xác minh ảnh cô gái trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

TPO - Trong lúc khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện ảnh chân dung một cô gái cùng nhiều di vật cá nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đề nghị người dân nếu nhận biết người trong ảnh hoặc có thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan chức năng để đối chiếu, xác minh.

Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đang xác minh các di vật được phát hiện tại một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ.

Bức ảnh chân dung cô gái được tìm thấy cùng nhiều di vật trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở nghĩa trang Tam Phước, TP Đà Nẵng. Ảnh: Q.C.

Ngày 7/8, trong quá trình khai quật các phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật tại mộ số 292, hàng số 6, mã định danh 48-070-00258.

Trong số các di vật có ảnh chân dung cô gái, ví, tiền và một số vật dụng cá nhân. Các di vật mang dấu ấn riêng được bảo quản để phục vụ rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và tìm thêm manh mối xác định danh tính liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và người dân nếu nhận biết người phụ nữ trong ảnh hoặc có thông tin liên quan đến phần mộ trên, cung cấp cho cơ quan chức năng để đối chiếu, xác minh.

Các di vật được tìm thấy ở nghĩa trang liệt sĩ Tam Phước.

Người dân có thông tin liên hệ ông Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, số điện thoại 0963.053.252.

Trên địa bàn xã Tây Hồ hiện có 3 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tam Phước, Tam Lộc và Tam Thành, với tổng cộng 981 phần mộ. Trong đó, 580 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật 279 phần mộ và lấy 229 mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN.