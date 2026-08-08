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Cháy thuyền gỗ trên sông Sài Gòn, một người tử vong

Nguyễn Dũng

TPO - Sáng 8/8, một thuyền gỗ chở hàng tạp hóa bất ngờ bốc cháy trên sông Sài Gòn, đoạn đối diện Cảng Trường Thọ, khiến một người tử vong và một người bị thương.

Clip thuyền gỗ bốc cháy trên sông Sài Gòn.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM, khoảng 6h cùng ngày, thuyền gỗ chưa xác định số đăng ký phương tiện lưu thông theo hướng từ Bình Quới về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực đối diện Cảng Trường Thọ - cầu tàu số 3, phương tiện bất ngờ xảy ra cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Hai ca nô chữa cháy áp sát để triển khai phun nước dập lửa.

Đến khoảng 8h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua rà soát ban đầu, chiếc thuyền được sử dụng để chở hàng tạp hóa, trên phương tiện có 2 người. Vụ cháy khiến bà Võ Thị Rồi (SN 1973) tử vong. Người còn lại kịp bơi vào bờ, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu; danh tính người này hiện chưa được xác định.

Vụ hỏa hoạn khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơ quan chức năng cho biết vụ cháy không gây sự cố tràn dầu và không ảnh hưởng đến luồng giao thông đường thủy.

Nguyên nhân vụ cháy và các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Nổ ghe trên sông Sài Gòn #Tử vong #Sông Sài Gòn #Công an #Cảng vụ TPHCM #Bị thương

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