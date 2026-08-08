Bắc Ninh chuyển giao CLB Đầu tư & Khởi nghiệp về Hội Doanh nhân trẻ

Sáng 7/8, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội LHTN tỉnh và Câu lạc bộ (CLB) Đầu tư & Khởi nghiệp tỉnh, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời thống nhất phương hướng tổ chức, hoạt động trong giai đoạn mới.

Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, đại diện các ban chuyên môn cùng Đoàn Chủ tịch, Văn phòng CLB Đầu tư & Khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của CLB, từ năm 2016 đến nay. Qua một thập kỷ hoạt động, CLB từng bước khẳng định vai trò là một trong những lực lượng kết nối, hỗ trợ thanh niên trên hành trình khởi nghiệp, đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, CLB Đầu tư & Khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường để thanh niên có ý tưởng kinh doanh được giao lưu, học hỏi, kết nối nguồn lực và từng bước hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp.

Nổi bật, CLB đã tham mưu với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có dấu ấn, trong đó có Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là sân chơi nhằm phát hiện, khuyến khích những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp mới, đồng thời tạo cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hỗ trợ trong quá trình khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, CLB tham gia xây dựng Sàn thương mại điện tử Chợ Bắc Ninh, hướng tới kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh tiếp cận phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Chuỗi hoạt động “Cà phê Khởi nghiệp” được tổ chức thường niên cũng trở thành một điểm nhấn trong hoạt động của CLB. Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi, các thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp và chuyên gia có thêm không gian chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối đầu tư.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Những kết quả đạt được trong 10 năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2022-2025, đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của CLB trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. CLB cũng nhận được nhiều bằng khen, phần thưởng từ Trung ương Hội LHTN Việt Nam, UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan.

Không chỉ đánh giá kết quả hoạt động, hội nghị lần này dành nhiều thời gian thảo luận về phương án kiện toàn tổ chức, chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh phong trào khởi nghiệp ngày càng gắn chặt với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, việc đổi mới mô hình tổ chức được xác định là yêu cầu cần thiết để CLB phát huy tốt hơn vai trò của mình.

Đáng chú ý, toàn thể hội nghị thống nhất 100% chủ trương bàn giao CLB Đầu tư & Khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh về trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Theo định hướng được thống nhất, việc chuyển giao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên địa bàn. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong mô hình tổ chức và hoạt động của CLB sau 10 năm hình thành, phát triển.

Việc CLB về trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để các thành viên tiếp cận trực tiếp với mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia và các nguồn lực đầu tư; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối thị trường và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ sở để CLB tiếp tục xây dựng đội ngũ kế cận, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập và đồng hành cùng thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Sau 10 năm hình thành và phát triển, việc chuyển giao CLB Đầu tư & Khởi nghiệp về Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới trong tổ chức hoạt động mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình kết nối chặt chẽ hơn giữa lực lượng thanh niên khởi nghiệp và cộng đồng doanh nhân trẻ.

Hội nghị khép lại với sự thống nhất cao của các đại biểu và thành viên CLB, hướng tới xây dựng một nhiệm kỳ mới năng động, hiệu quả, tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên Bắc Ninh phát triển ý tưởng, khởi nghiệp, đầu tư và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.